Скоулз и Батт вспомнили матч, который изменил карьеру Роналду. После нее португалец поменял отношение к футболу

Нынешний форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду перебрался в «МЮ» из «Спортинга» в 2003 году, когда ему было всего восемнадцать лет. Португальцу очень сложно было адаптироваться в АПЛ.

Легенды «Юнайтед» Пол Скоулз и Никки Батт во время подкаста Football's Greatest Eras вспомнили те времена и назвали матч, который, как им кажется, изменил все. Это была лигочемпионская игра против «Милана» на «Сан-Сиро», а Мальдини и Гаттузо настолько уничтожили Роналду, что даже его одноклубники потеряли терпение.

В тот сезон «красные дьяволы» дважды проиграли с одинаковым счетом 1:0 и вылетели на стадии 1/8 финала. Однако, по словам Скоулза и Батта, в этой ситуации был положительный момент − Криштиану наконец получил сигнал, который был ему так необходим, чтобы понять, кто он и что из себя представляет.

Нынешний капитан сборной Португалии стал быстрее, сильнее и умнее, что в итоге привело к тому, что он выиграл «Золотой мяч» в составе «Юнайтед» и еще четыре − в составе «Мадрида».

Вот что Скоулз вспомнил про тот матч: «Я навсегда запомнил игру с «Миланом», она не оставила у меня сил. Мы играли с ними на выезде. Гаттузо постоянно подбегал к нему [Роналду] и отбирал мяч, и это выбивало меня из колеи. Криштиану действовал против Мальдини, но Рино постоянно был рядом, раз вынес мяч, второй»

«Тогда мы набросились на него [Роналду]. «Слушай, ты должен отдать мяч, просто отдать мяч, пока он [Гаттузо] не добрался до тебя». Всем было очевидно, что происходит. И я думаю, что после той игры он осознал все и подумал: «Да, эта игра, это самая большая сцена, а я еще не совсем освоился. Считает ли он так сам, я не знаю, но он в игре он был недостаточно сообразителен. С того момент он преуспел. Он стал быстрее, он стал сильнее, многому научился».