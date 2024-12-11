Волшебная история защитника «Бреста»! За пару лет вырос от доставщика пиццы до бомбардира Лиги чемпионов 🤯

«Брест» – главная сенсация текущего розыгрыша Лиги чемпионов. После шести матчей общего этапа французский клуб набрал 13 очков и расположился на шестой строчке турнирной таблицы, по ходу игрового дня команда была третьей! «Брест» обходит сразу несколько именитых клубов, например, «Баварию», «Реал», «Ман Сити», «Ювентус», «ПСЖ».

В шестом туре французы обыграли ПСВ, автором единственного гола в матче стал 27-летний защитник Жюльен Ле Кардиналь.

История Жюльена похожа на сказку. Всего пару лет назад он выступал за полулюбительский клуб, в котором ему платили 150 евро в месяц. Денег было недостаточно, поэтому Ле Кардиналь начал искать работу за пределами футбольного поля.

В разное время он трудился в пиццерии, работал доставщиком еды и водителем погрузчика. Жюльен вспоминает , что вернуться в футбол его заставила любовь:

«Я встретил девушку, сегодня я счастлив называть ее своей женой. Она, скажем так, вернула меня на правильный путь. Сегодня я здесь благодаря ей. В тот период я много тусовался, делал глупости, в какой-то момент она мне сказала: «Либо ты поднимаешь задницу, возвращаешься в футбол и начинаешь вести нормальную жизнь, либо в какой-то момент ты окажешься совсем один». Она оказалась права».

К счастью, Жюльен последовал совету любимой. В сезоне 2021/22 он вместе с клубом «Бастия» поднялся во второй французский дивизион. Уже в следующей кампании Ле Кардиналь перебрался в «Ланс» и наконец попробовал свои силы в Лиге 1.

В прошлом году «Ланс» отдал защитника в аренду «Бресту», этим летом Жюльен окончательно перешел в «Брест», с которым творит историю в Лиге чемпионов. Мяч в ворота ПСВ для француза стал первым в главном клубном турнире Европы. В концовке первого тайма Ле Кардиналь получил травму и покинул поле, информации о степени тяжести повреждения пока нет.

А в соцсетях футболиста в шутку называют преемником Макрона:

«Невероятное восхождение Жюльена Ле Кардиналя 😳 2020 год: продавец пиццы. 2024 год: бомбардир Лиги чемпионов. 2027 год: избран президентом Республики»

Ждем продолжение красивой истории!

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