Оверперформ и крах в ЛЧ. Суперкомпьютер слишком верил в несколько проваливающихся команд

Перед стартом нового формата ЛЧ статистическая компания Opta использовала суперкомпьютер и провела симуляцию всего лигового этапа. Позади пять туров и теперь сравнили, какое место занимала та или иная команда в их прогнозах и на каком идет прямо сейчас.

Все клубы должны сыграть по восемь матчей, но у всех разные и неровные календари. Кроме того соперники разной силы, что не может не сказаться на месте.

Самый большой оверперфоманс у «Лилля» − ему предрекали место за пределами топ-24 (31-ое), но команда идет на двенадцатой строке и претендует на прямой выход в плей-офф.

Самый большой провал у «ПСЖ» − французы должны были быть на девятой строке, а они рискуют вылететь из турнира и не продолжить весеннюю борьбу (25 место).

«Ливерпуль», «Монако», «Арсенал», «Атлетико», «Бенфика», «ПСВ», «Селтик», «Брюгге», «Шахтер Донецк», «Спарта», «Црвена Звезда» и «Слован» остались плюс минус при своих.

Как и предполагал суперкомпьютер, абсолютным аутсайдером станет «Янг Бойз».