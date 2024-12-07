🔥 В Самаре опять горит: Федорищев поздравил «Акрон» с победой над «Зенитом» - канал «Крыльев» репостнул. В комментах ад - отметился даже чилиец Гальдамес 🥵

В российской Премьер-лиге тоже есть на что посмотреть, помимо футбола! В этом сезоне апогеем новостей стала Самара.

Широкую известность среди футбольных фанатов приобрел губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев. Скорее всего, вы уже знаете, почему. Если вкратце: он считает, что судейство в РПЛ погрязло в коррупции, а «Крылья Советов» неэффективно расходуют бюджетные средства. Кроме того, он не боится банкротства клуба, полагая, что тот все равно выживет. А тольяттинским «Акроном» он доволен.

Насчет последнего: сегодня «Акрон» сенсационно одолел «Зенит» в гостях. «Крылья» же уступили «Ростову».

После успеха соседей в Санкт-Петербурге пресс-служба «Крыльев Советов» поздравила «Акрон» с победой: «Присоединяемся к поздравлениям! «Акрон» обыграл «Зенит», выстояв в меньшинстве!»

А знаете, к кому они присоединяются? К тому самому Федорищеву, нещадно критикующему их клуб.

В комментариях телеграм-канала «Крыльев Советов» начался сущий кошмар. Действующие лица - недовольные футболисты .

Защитник Александр Солдатенков даже записал свой «кружочек». Зацепило даже «Спартак».

Злится и чилиец Томас Гальдамес.

Тут и голкипер Богдан Овсянников.

Владислав Шитов.

Дмитрий Иванисеня.

Почему так? Все просто: в прошлом туре «Крылья» тоже обыграли «Зенит», но поздравления не получили.

Вот и думайте.