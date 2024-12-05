🍟🚗 Палмера поймали в МакАвто! Знаете, что он заказал?

Коул Палмер везде! На поле, в соцсетях, в рекламных роликах! Ему холодно – и всем это нравится!

Но, оказывается, успешный спортсмен не так уж примерно и питается. Работники одного из британских ресторанов «Макдоналдс» узнали футболиста «Челси» среди клиентов МакАвто.

Двойной чизбургер, 20 наггетсов и клубничный молочный коктейль - именно такой заказ сделал 22-летний англичанин.

Это случилось в ноябре, когда Палмер решил посетить игру «Стокпорта» и «Рексхэма», надеясь остаться анонимным.

И если на стадионе почти получилось, то в «Макдоналдс» быстро разгадали звездного клиента.

Позже Палмер признался, что сейчас его жизнь уже не та, что была год назад:

«Да, моя жизнь сильно изменилась. Ты не можешь пойти в определенные места, потому что тебя будут доставать. И это не может не беспокоить, потому что иногда хочется просто расслабиться.

Когда вы идете в магазин за углом, то можете подумать: «Хм, кто-то наблюдает за мной». Или что-то в этом роде».