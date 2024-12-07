🔥 «Мы должны бегать, как бешеные собаки». Аморим сделал четкое послание команде

Рубен Аморим четко ответил на вопрос, что нужно «МЮ» для борьбы за чемпионство.

«Если мы хотим выиграть Премьер-лигу, мы должны бегать, как бешеные собаки. Если нет, то у нас нет шансов.

Даже с лучшим стартовым составом на планете, без бега им ничего не выиграть. Это очень ясно. Так невозможно выиграть Премьер-лигу.

Я думаю, что то, как мы возвращаемся, как бежим вперед, как сражаемся, мы должны быть очень честными с командой. Это первый момент, которым мы должны заняться», - считает Аморим.

Фанаты оценили слова португальца.

💭 «Именно это и нужно, чтобы выиграть АПЛ».

💭 «Наш тренер».

💭 «Тогда избавься от Рэшфорда!»

💭 «Он прав».