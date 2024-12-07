🔥 «Мы должны бегать, как бешеные собаки». Аморим сделал четкое послание команде
Рубен Аморим четко ответил на вопрос, что нужно «МЮ» для борьбы за чемпионство.
«Если мы хотим выиграть Премьер-лигу, мы должны бегать, как бешеные собаки. Если нет, то у нас нет шансов.
Даже с лучшим стартовым составом на планете, без бега им ничего не выиграть. Это очень ясно. Так невозможно выиграть Премьер-лигу.
Я думаю, что то, как мы возвращаемся, как бежим вперед, как сражаемся, мы должны быть очень честными с командой. Это первый момент, которым мы должны заняться», - считает Аморим.
Фанаты оценили слова португальца.
💭 «Именно это и нужно, чтобы выиграть АПЛ».
💭 «Наш тренер».
💭 «Тогда избавься от Рэшфорда!»
💭 «Он прав».