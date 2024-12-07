📸 New Balance представил роскошные фирменные бутсы Эндрика! Дизайнеры вдохновились родиной бразильца
New Balance представил новые фирменные бутсы Эндрика. Обувь получит название Irmão — в переводе с португальского означает «брат». Дизайн и цвет бутс вдохновлен флагом и природой Вальпараисо-де-Гояс – родного города звезды «Мадрида».
На стельке буква V отсылает к названию родного города футболиста.
На пятке дизайнеры поместили фирменное лого Эндрика.
Эндрик будет носить новенькие бутсы даже в EA FC25.
В продажу фирменные бутсы бразильца поступят 10 декабря, за одну пару придется выложить 240 евро.
Сообщалось, что ради соглашения с New Balance юноша отказался от сотрудничества с Nike, Adidas и PUMA. Конкуренты предлагали Эндрику большие деньги и контракты на 8-10 лет, в то время как New Balance предложил соглашение на четыре с половиной года. Бразилец планирует выбить более выгодные условия в 2028 году.
Как вам дизайн новый бутс?
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