📸 New Balance представил роскошные фирменные бутсы Эндрика! Дизайнеры вдохновились родиной бразильца

New Balance представил новые фирменные бутсы Эндрика. Обувь получит название Irmão — в переводе с португальского означает «брат». Дизайн и цвет бутс вдохновлен флагом и природой Вальпараисо-де-Гояс – родного города звезды «Мадрида».

На стельке буква V отсылает к названию родного города футболиста.

На пятке дизайнеры поместили фирменное лого Эндрика.

Эндрик будет носить новенькие бутсы даже в EA FC25.

В продажу фирменные бутсы бразильца поступят 10 декабря, за одну пару придется выложить 240 евро.

Сообщалось, что ради соглашения с New Balance юноша отказался от сотрудничества с Nike, Adidas и PUMA. Конкуренты предлагали Эндрику большие деньги и контракты на 8-10 лет, в то время как New Balance предложил соглашение на четыре с половиной года. Бразилец планирует выбить более выгодные условия в 2028 году.

Как вам дизайн новый бутс?

Похоже, растет самый грубый футболист современности. Травмировал Конате, а до этого – кучу бедняг в Бразилии

Эндрику почти не дают играть в «Реале», но его жена всегда на матчах 💖

Самые дорогие игроки в возрасте до 21 года по версии CIES: стоимость четверых больше 100 млн евро💶