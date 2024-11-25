Эндрику почти не дают играть в «Реале», но его жена всегда на матчах 💖

У Эндрика в «Реале» дела не очень – редко выпускают на поле, несмотря на хороший старт с двумя голами в первых матчах.

Тем не менее «Реал» не планирует отдавать Эндрика в аренду. Фабрицио Романо ранее опроверг информацию о возможной аренде 18-летнего бразильца в «Саутгемптон» в январе.

Главная поддержка бразильца тоже никуда не делась: жена Эндрика Габриэле Миранда недавно посетила матч «Реала» с «Осасуной» (3:0). Муж вышел на замену в концовке.

Габриэле регулярно появляется на матчах в футболке «Реала».

Эндрик присоединился к «Реалу» минувшим летом. В сезоне-2024/25 бразилец выходил на поле в 10 матчах, отыграв в сумме 122 минуты и отметившись двумя голами.

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