💪 Фанат «Реала» собрал лучший состав клуба в истории. Вы не поверите, но все довольны 😱

В соцсетях началась любимая тема футбольных фанатов - споры о лучших игроках. Но в этот раз речь не о рейтингах или достижениях.

Болельщик мадридского «Реала» собрал лучший стартовый состав (как он считает) в истории клуба.

Любопытно, что он выбрал схему 4-4-2. Вероятно, чтобы удачно интегрировать в команду одновременно Луку Модрича и Тони Крооса.

Сложно поверить, но в комментариях все довольны.

💭 «Мне нравятся твои мысли, но не идея игнорировать футболистов, которых мы мало видели в деле. Вроде Бутрагеньо, Санчеса или пикового Рауля».

💭 «Честно говоря, я бы ничего не изменил».

💭 «Лучшая сборная, которую я видел».

💭 «Великолепная команда».

💭 «Идеально».

💭 «Без Гарета Бэйла?»