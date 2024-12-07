💪 Фанат «Реала» собрал лучший состав клуба в истории. Вы не поверите, но все довольны 😱
В соцсетях началась любимая тема футбольных фанатов - споры о лучших игроках. Но в этот раз речь не о рейтингах или достижениях.
Болельщик мадридского «Реала» собрал лучший стартовый состав (как он считает) в истории клуба.
Любопытно, что он выбрал схему 4-4-2. Вероятно, чтобы удачно интегрировать в команду одновременно Луку Модрича и Тони Крооса.
Сложно поверить, но в комментариях все довольны.
💭 «Мне нравятся твои мысли, но не идея игнорировать футболистов, которых мы мало видели в деле. Вроде Бутрагеньо, Санчеса или пикового Рауля».
💭 «Честно говоря, я бы ничего не изменил».
💭 «Лучшая сборная, которую я видел».
💭 «Великолепная команда».
💭 «Идеально».
💭 «Без Гарета Бэйла?»
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