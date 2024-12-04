Месси записал себя в историю футбола. Эти рекорды Лео вряд ли когда-либо побьют 🐐

Легенде мирового футбола Лионелю Месси уже 37 лет и последние сезоны он проводит в МЛС, играя за «Интер Майами». В Европу аргентинец уже вряд ли вернется и, скорее всего, завершит карьеру где-то недалеко от дома, а возможно и в Аргентине.

Фанатский аккаунт WeAreMessi собрал шесть рекордов великого Месси, которые вряд ли кто-то побьет в недалеком будущем, а возможно, что они останутся навсегда.

1. Больше всего «Золотых мячей» − 8;

2. Больше всего голов за один клуб − 672;

3. ⁠ Больше всего хет-триков в Ла Лиге – 36;

4. ⁠ Наибольшее количество голов за календарный год − 91;

5. ⁠ Наибольшее количество голов в Ла Лиге – 474;

6. ⁠ Больше всего голов на групповом этапе Лиги чемпионов − 80.

А как вы думаете, какие рекорды выстоят, а у каких есть вероятность пасть? Пишите в комментариях.