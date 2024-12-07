📸 Давид Райя женился! Заскочил в ЗАГС после победы над «МЮ» 🔥

Голкипер «Арсенала» в плотном предновогоднем графике не теряет времени зря. 4 декабря «канониры» обыграли «Манчестер Юнайтед», а уже 8 декабря команда сразится с «Фулхэмом».

В перерыве между матчами Давид Райя сыграл свадьбу, избранницей стала 26-летняя уроженка Барселоны Татьяна Трубуль. Вратарь и его супруга делятся кадрами в соцсетях.

Давид и Татьяна вместе с 2022 года, в октябре пара объявила о помолвке, а уже в декабре сыграла свадьбу.

Поздравляем!

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