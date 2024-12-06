Леандро Троссард с размахом отметил день рождения после победы «Арсенала» над «МЮ»🎉

Леандро Троссард с размахом отпраздновал свой 30-й день рождения после победы «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

Праздник бельгийца пришелся на среду, когда его команда встречалась с «красными дьяволами» на «Эмирейтс». Микель Артета не позволил сентиментальности повлиять на выбор состава, оставив именинника на скамейке запасных. Но нападающий вышел вместо Габриэля Мартинелли за 20 минут до конца матча и помог своей команде.

После победы «Арсенал» с чистой совестью отправился на вечеринку.

Жена Леандро Лаура поделилась видео с праздника в социальных сетях. Можно увидеть гигантский праздничный торт, огромные воздушные шары с цифрой «30» и даже картонные лица футболиста.