😡 Пранк Роббена над Дрогба вышел из-под контроля! Арьен покусился на святое и до ужаса разозлил Дидье

Легендарный Дидье Дрогба считал свои бутсы неприкосновенными. Эшли Коул и его однофамилец Джо вспомнили, как Арьен Роббен почти навлек на себя беду, в шутку испортив обувь ивуарийца.

«Никто не мог трогать бутсы Дрогба. Как только экипировщик поставил их на место – все», – начал Эшли.

«Помню, как Арьен Роббен в шутку что-то положил в его бутсы. А мне в тот момент было забавно. Думаю, он положил такие витаминки, знаешь, если их высыпать, они начинают вонять. Так вот Арьен в шутку высыпал их в бутсы Дидье», – рассказал Джо.

«Нет! С его бутсами нельзя было шутить», – отметил Эшли. Джо продолжил:

«Да, Дрогба просто взбесился. Я хоть в той ситуации и не был виновен, но мне все равно было страшно! Я думал, а вдруг он решит, что это сделал я. А Роббен так и не признался».

Арьен, однако, смельчак.

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