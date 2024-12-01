💥 Лишь один футболист забил быстрее 30 голов в АПЛ за «Челси», чем Палмер. И это не Дрогба 😱
Коул Палмер продолжает творить историю.
Сегодняшний гол англичанина стал для него 30-м в АПЛ за «Челси». Лишь один игрок отметил юбилей быстрее - Джимми Флойд Хасселбайнк. Ему понадобилось на пять матчей меньше, чтобы пробить отметку в 30 голов.
Зато Дидье Дрогба и Диего Коста уже позади.
1) Джимми Флойд Хасселбайнк - 41 игра.
2) Коул Палмер - 46.
3) Диего Коста - 48.
4) Дидье Дрогба - 67.
5) Туре-Андре Флу - 82.
Фанаты спокойны.
💭 «Это все замечательно, но Дрогба Лигу чемпионов и АПЛ выиграл».
💭 «Машина».
💭 «Он еще, по сути, полузащитник».
💭 «Посмотрим, что будет дальше. Старт хороший».
Палмер в этом году: 14 очков в 13 матчах. Мощно, конечно
...уже не говоря о пресловутых xG и xGA, которых не было во времена Дрогба и тем более ДФХ