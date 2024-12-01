💥 Лишь один футболист забил быстрее 30 голов в АПЛ за «Челси», чем Палмер. И это не Дрогба 😱

Коул Палмер продолжает творить историю.

Сегодняшний гол англичанина стал для него 30-м в АПЛ за «Челси». Лишь один игрок отметил юбилей быстрее - Джимми Флойд Хасселбайнк. Ему понадобилось на пять матчей меньше, чтобы пробить отметку в 30 голов.

Зато Дидье Дрогба и Диего Коста уже позади.

1) Джимми Флойд Хасселбайнк - 41 игра.

2) Коул Палмер - 46.

3) Диего Коста - 48.

4) Дидье Дрогба - 67.

5) Туре-Андре Флу - 82.

Фанаты спокойны.

💭 «Это все замечательно, но Дрогба Лигу чемпионов и АПЛ выиграл».

💭 «Машина».

💭 «Он еще, по сути, полузащитник».

💭 «Посмотрим, что будет дальше. Старт хороший».