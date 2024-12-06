Гвардиола разодрал лицо после неудач «Сити». Пеп и раньше срывался из-за поражений – однажды полез в драку с фанатом

Последний месяц вышел для главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиола кошмарным. В механизмах команды что-то сломалось и «горожане» начали терять очки во всех турнирах, в которых участвуют.

Вот как выглядел конец октября и начало декабря для Гвардиолы: вылет из Кубка лиги, поражения в АПЛ от «Борнмута», «Брайтона», «Тоттенхэма» и «Ливерпуля», разгром в Лиге чемпионов от «Спортинга» и упущенная победа с «Фейеноордом».

Совсем не удивительно, что в какой-то момент у Пепа сдали нервы. Во время игры с нидерландцами в ЛЧ, Гвардиола разодрал себе лицо , а потом ушел в себя и даже перестал брать телефон.

Спустя несколько дней после матча с «Ливерпулем» в интернете вновь стали распространять видео, которое сняли после финала Кубка Англии, в котором «МЮ» Тен Хага завоевал единственный трофей с нидерландским тренером. На нем Пеп Гвардиола вместе с охранником и еще одним человеком идет по улице. Человек с камерой, фанат «Юнайтед», говорит в сторону испанца следующее: «Только потому, что ты проиграл».

В этот момент Гвардиола дернулся в сторону камеры и явно пытался ввязаться в драку, но его остановили. Пеп закричал в ответ: «Ты знаешь, каково это проиграть? Ты знаешь, каково это проиграть?» После видео обрывается.

Несмотря на то, что ролик старый, это еще одно подтверждение, что Пепу не все равно и он переживает из-за любого серьезного поражения команды.