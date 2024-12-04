«Барса» пышно отметила 125-летие. Только на праздничный ролик потратили огромную сумму – фанаты в ужасе 🤯

29 ноября в оперном театре Лисео «Барселона» устроила гала-вечер, посвященный 125-летию клуба. На торжестве присутствовали действующие спортсмены, находящиеся в системе «блауграны», а также легенды каталонцев.

Гостям гала-вечера представили нового маскота.

Другим сюрпризом стало восьмиминутное видео, посвященное 125-летию «Барселоны». Ролик под названием Volem la pilota («Мы хотим мяч» – прим.) рассказывает о ключевых вехах в истории каталонского клуба. В главных ролях – Лео Месси, Алексия Путельяс, Луис Суарес, Жорди Альба, Роберт Левандовски, Серхио Бускетс, Пеп Гвардиола, Ламин Ямаль, Эрик Абидаль и другие знаковые для «блауграны» личности.

Как утверждает издание Sport, для создания видео «Барса» выбрала всемирно известную продюсерскую компанию ProdCo, которая работала со множеством международных брендов: Adidas, Puma, Amazon, Mercedes, NBA, Balenciaga, Disney, Pepsi, Samsung – это лишь некоторые заказчики. ProdCo сотрудничала с Ленни Кравицем и даже создавала контент для правительства Саудовской Аравии.

Режиссера для Volem la pilota «блауграна» тоже выбирала тщательно. Автором ролика стал Ли Поуиса, известный в своих кругах автор, который получил почетные награды за некоторые работы, пишет Sport. Клуб изначально планировал получить амбициозный, уникальный продукт – ролик с мощной эстетикой и особым стилем, поэтому «Барса» привлекла к работе признанных мастеров своего дела.

А теперь главное, в общей сложности праздничное видео обошлось каталонцам в 1 млн евро. В клубе такие траты объясняют просто: «Шанс создать подобный продукт выпадает раз в жизни». Важно, что ни один игрок, снявшийся в ролике, не получил ни одного евро.

Болельщиков сумма, мягко говоря, удивила:

💭 «Видео крутое, но миллион евро? Я бы пустил эти деньги на развитие команды».

💭 «Мы бедные только в те моменты, когда деньги нужны на трансферы, зарплаты и регистрацию игроков. А когда Лапорте нужно сделать очередной пафосный жест, деньги найдутся».

💭 «Только мне кажется, что сумма слишком большая? Как будто этим деньгам можно было найти лучшее применение. Мы не в том положении, чтобы тратить такие суммы на видео».

💭 «1 миллион за это?? Я имею в виду, видео хорошее, но оно никак не могло стоить 1 миллион евро. Невероятно!»

💭 «Это видео – одно из лучших в истории клуба, но я уверен, можно было сделать дешевле. Честно говоря, у нас и так есть проблемы с финансами. Страшно представить, сколько мы потратили на создание нового маскота».

Видео в честь 125-летия «Барселоны» можете посмотреть ЗДЕСЬ .

Что думаете о таких тратах клуба?

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