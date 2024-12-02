Кто забил больше всего голов головой в этом сезоне? В топе вундеркинд «Баварии», аутсайдер АПЛ и защитник «Арсенала»

Во многих ведущих лигах Европы позади практически треть сезона и самое время взглянуть на количество мячей, забитых в играх на клубном и национальном уровне.

Немецкий ресурс Transfermarkt подсчитал не общее число забитых голов, а только те, что оказались в воротах после удара головой. Десятка лучших обрела довольно интересный вид.

Лидером оказался вундеркинд «Баварии» Джамал Мусиала, на счету которого уже 12 мячей за клуб и сборную, при этом пять из них он забил головой. Далее за ним идут молодой защитник аутсайдера АПЛ «Саутгемптона» Тэйлор Харвуд-Беллис (четыре мяча всего и все − головой), а также его коллега из «Арсенала» Габриэл Магальяэс.

Кроме них в десятке оказались Тим Кляйндинст («Менхенгладбах»), Эрмедин Демирович («Штутгарт»), Крис Вуд («Ноттингем Форест»), Матео Ретеги («Аталанта»), Маркус Тюрам («Интер»), Кай Хавертц («Арсенал») и Роберт Левандовски («Барселона)»