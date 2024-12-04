Взялись не только за Фергюсона. Руководство «МЮ» хотело лишить привилегий членов семей клубных легенд

В октябре «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с сэром Алексом Фергюсоном. После окончания тренерской карьеры шотландец остался в клубе в качестве посла и получал зарплату в размере 2,16 млн фунтов.

При личной встрече сэр Джим Рэтклифф, совладелец клуба, сообщил Фергюсону, что после этого сезона выплаты уберут, но оставят легенду на должности неисполнительного директора. Как сообщает источник, сэр Алекс воспринял это известие дружелюбно.

Теперь, как утверждает Football Insider, Фергюсону поступил новый звонок от высшего руководства «Юнайтед». Компания INEOS собиралась лишить привилегий членов семей легендарного сэра Мэтта Басби, прозванных «малыши Басби». Родственники постоянно посещают директорскую ложу, но новые совладельцы хотели положить конец их присутствию там.

Однако издание сообщает, что благодаря вмешательству Фергюсона, решение изменили. Несмотря на то, что активное участие в жизни клуба шотландец больше не принимает, похоже, что у него еще осталось право голоса в некоторых вопросах.

INEOS всеми силами пытается сократить расходы. Так в июле сократили 250 работников клуба, после отменили бесплатный проезд на финал Кубка Англии. Как вишенка на торте − отмена рождественской вечеринки для сотрудников.