«Позвоните в социальную службу!» Роналду строго воспитывает сына – реакция фанатов на утреннюю рутину португальца
В сети появилось видео, на котором Криштиану Роналду завтракает с 14-летним сыном. Роналду-младший рассказал, что проснулся рано и не выспался, поэтому чувствует себя не очень хорошо.
Но отец все равно настоял на двухчасовой тренировке.
Реакции пользователей:
💬 «Кто-нибудь, позвоните в социальную службу!»
💬 «Я передумал. Я больше не хочу, чтобы Криштиану меня усыновлял!»
Большинство, однако, похвалили форварда «Аль-Нассра» за такую строгую любовь, подчеркнув, что он преподносит сыну ценный урок: никаких оправданий – дисциплина превыше всего!