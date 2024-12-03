«Барса» растеряла преимущество в Ла Лиге. Лапорта встретился с Фликом – тренер не стал искать себе оправданий и даже извинился

«Барселоны» потеряла преимущество в Ла Лиге. «Блауграна» опережает «Мадрид» на одно очко, но у «сливочных» есть еще один матч в запасе. «Атлетико», занимающий третью строчку, отстает от «Барсы» всего на два балла.

В чемпионате каталонцы не побеждают уже в трех встречах подряд. Последнее поражение подопечным Флика нанес «Лас-Пальмас» в 15-м туре испанского первенства.

Как пишет As, после очередного проигрыша Жоан Лапорта провел встречу с Ханси Фликом. Президент «Барселоны» прибыл на тренировочную базу команды в понедельник, 2 декабря.

По данным издания, Лапорта хотел подбодрить команду, а главное, обсудить последние результаты с Фликом. Обе стороны оценили беседу как полезную и позитивную. Тренер и президент согласны в том, что для возвращения на путь успеха команде нужно не переставать бороться и показывать больше амбиций.

Немец не стал оправдывать неудачи «Барселоны» судейскими решениями. Похожие мысли он высказывал и на пресс-конференции после поражения «Лас-Пальмасу»: «Считаю, что команда побеждает, когда играет лучше».

Тренер не искал отговорки, напротив, он извинился перед Лапортой за то, что не смог подарить «блаугране» победу на 125-летие команды. Торжество состоялось прямо перед встречей 15-го тура Ла Лиги.

Флик заверил президента: уже в матче против «Мальорки» его подопечные изменят отношение к делу. Ранее пресса сообщала, что Ханса-Дитера расстраивает то, как расслабились его игроки после серии громких побед в октябре.

Тренер призывал футболистов немедленно собраться и показать реакцию в матче с «Брестом». В Лиге чемпионов каталонцы победили, а вот на Ла Лигу запала уже не хватило.

А вы заметили, изменилось ли отношение игроков «Барсы» к происходящему на поле?

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