У Ламина Ямаля новая девушка? Футболиста поймали с 19-летней звездой ТикТока во время шоппинга🤩

Похоже, что фанатам удалось рассекретить новую девушку Ламина Ямаля – футболиста и звезду Тик Тока заметили на совместном шопинге.

19-летняя Анной Дженьозо и 17-летний Ямаль после матча «Барселоны» с «Лас Пальмас». Сообщается, что Дженьозо прилетела из Италии, чтобы поддержать футболиста на трибунах.

Хотя девушка не так известна, как звезда «Барселоны», она может похвастаться внушительным количеством подписчиков в социальных сетях. У нее 595 000 подписчиков в Инстаграме и еще 835 000 в Тик Токе.