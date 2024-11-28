😮Ванда Нара требует огромную сумму от Икарди за развод: девушка говорит, что «сделала» карьеру Мауро

Мауро Икарди в процессе развода с Вандой Нарой. Но все идет не так гладко, как хотелось бы форварду «Галатасарая».

Ванда требует 32 миллиона фунтов в качестве компенсации за развод с аргентинским нападающим.

Ванда работала менеджером аргентинца, вела переговоры о его контрактах с клубами и вообще, как она считает, «сделала» его карьеру. Теперь она добивается компенсации — в дополнение к алиментам и содержанию их двух дочерей.

🔥У Икарди новая девушка: она адвокат и работает над разводом Мауро с Вандой. Удобно!