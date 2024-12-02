💖 «Полтора года переписки, прежде чем она дала мне шанс»: история Гризманна и его жены — милота
Антуан Гризманн в личной жизни ведет себя не так ярко, как на поле. Тихо, сдержанно и вдали от всеобщего внимания.
Его жена — Эрика Чоперена, женщина, которая была с ним задолго до того, как он стал знаменитым.
34-летняя Эрика — детский психолог. Пара познакомилась еще в студенческие годы.
«Ее университет был недалеко от нашей тренировочной площадки. Иногда мы виделись, я начал посылать ей сообщения», — рассказывал Гризманн в своей автобиографии.
«Потребовалось полтора года переписки, прежде чем она наконец дала мне шанс».
В 2017 году пара сыграла свадьбу. У пары три ребенка: Миа (родилась в 2016 году), Амаро (2019) и Альба (2021). Все трое родились в один день, 8 апреля.
Приятная жена, выглядит очень спокойной и уютной супругой.