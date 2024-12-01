📹В Мартинеса вселился Кариус? Вратарь «Виллы» на ровном месте привез свободный, а затем подарил мяч Джексону в штрафной

Двукратный обладатель Трофея Яшина Эмилиано Мартинес в течение недели проводит два совершенно разных по качеству матча. В игре против «Ювентуса» аргентинец вытащил удар головой с нескольких метров и спас «Астон Виллу» и спас команде ничью.

Сегодня в игре против «Челси» Мартинес сделал два привоза. К счастью, оба соперник не реализовал. Сперва Пау Торрес отдал пас на вратаря, а тот взял мяч в руки и привез опасный свободный удар в штрафной.

Спустя пять минут голкипер «Астон Виллы» упростил жизнь форварду «Челси» Николаса Джексона и под прессингом подарил ему мяч. Повезло, что ему не удалось нормально обработать такой подарок и послать его в пустые ворота.