📸 Хейлунд тащит «МЮ» в Европе! Оформил дубль против «Буде-Глимта», заставил Аморима кричать и показал стильное празднование

В рамках пятого тура общего этапа Лиги Европы на «Олд Траффорд» заглянул норвежский «Буде-Глимт». Уже на 48-й секунде Алехандро Гарначо открыл счет, в этом ему здорово помог Расмус Хейлунд, который вынудил голкипера гостей ошибиться.

Манкунианцы быстро забили и с такой же скоростью пропустили – два мяча за четыре минуты. Под занавес первого тайма Хейлунд смог отличиться сам! Расмус показал новое празднование в стиле гладиатора.

На этом датчанин не остановился, в начале второго тайма он вывел «Ман Юнайтед» вперед. А Рубен Аморим наконец показал, что умеет радоваться голам подопечных.

Хейлунд забил восемь мячей за «Ман Юнайтед» в еврокубках. Единственными игроками из топ-5 лиг Европы, которые забили больше за свои нынешние клубы в еврокубках, являются Харри Кейн (13 за «Баварию»), Эрлинг Холанд (10 за «Ман Сити») и Роберт Левандовски (10 за «Барселону»).

А «дьяволам» точно нужен Дьокереш?

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