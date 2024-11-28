📸 Жуткий привоз российского вратаря в матче с «МЮ». «Дьяволы» забивают на первых секундах во второй игре при Амориме 🤯

Второй игрой Рубена Аморима у руля «Манчестер Юнайтед» стала встреча с норвежским «Буде-Глимт» в Лиге Европы. Как и в матче с «Ипсвичем» в 12-м туре Премьер-лиги, «красные дьяволы» быстро окрыли счет.

Гундерсен отдал мяч Хайкину. В штрафной Никиту запрессинговал Хейлунд, российский голкипер не смог взять мяч под контроль, во вратарской очутился Гарначо и забил в пустые.

«Красным дьяволам» понадобилось меньше 50-ти секунд, чтобы открыть счет в матче.

И хладнокровная реакция Аморима.

Встреча пошла по сценарию игры с «Ипсвичем». Забив гол на первых секундах, манкунианцы так же быстро пропустили – два мяча за четыре минуты. При счете 2:1 в пользу соперника Рубен выглядел так:

Португальский специалист впервые руководит «Ман Юнайтед» на домашней арене «красных дьяволов». «Олд Траффорд» точно будет ждать от нового тренера победы.

Аморим исправит ситуацию?

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