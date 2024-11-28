📸 «Настоящий монстр». Фанаты «Мадрида» в восторге от игры воспитанника против «Ливерпуля», парня сравнивают с Рамосом

В пятом туре общего этапа Лиги чемпионов на «Энфилд» приехал «Мадрид». «Королевский клуб» страдает из-за травм, особенно много повреждений среди игроков обороны. Анчелотти пришлось выпустить в стартовом составе 21-летнего Рауля Асенсио.

Для юного воспитанника «Реала» это лишь третий матч за основу. Он дебютировал в игре с «Осасуной», провел 90 минут в матче с «Леганесом» и, наконец, с первых минут вышел на поле «Энфилда».

Раулю пришлось выручать команду уже на 4-й минуте. Куртуа парировал удар Нуньеса, Асенсио опередил Диаса, но чуть было сам не срезал мяч в ворота. Благо, юноша красиво исправился и вынес мяч с ленточки.

Соцсети принялись сравнивать молодого защитника с Рамосом. А парень, похоже, включил внутреннего Серхио.

В штрафной Рауль сцепился с Дарвином Нуньесом. Игроки потолкались, в итоге защитник руками толкнул оппонента в область шеи, уругваец оказался на газоне.

Поклонники «Мадрида» в восторге:

💭 «Поздравляю, друзья, у нас есть реинкарнация Серхио Рамоса».

💭 «Вы видели, как Асенсио вынес мяч? Если не смотреть на номер, я бы сказал, что это был Рамос».

💭 «Стиль Рауля Асенсио возвращает нам вайбы Серхио Рамоса – чистую страсть и класс».

💭 «Достаточно похоже. Добро пожаловать назад, Серхио Рамос!»

💭 «Рамос + Пепе = Рауль Асенсио. Настоящий монстр».

💭 «Стычка Нуньеса и Асенсио напомнила мне Салаха и Рамоса. У нас есть будущей капитан, я в нем не сомневаюсь».

💭 «Его зовут Рауль Асенсио, как двух легенд «Мадрида», но его сердце от Серхио Рамоса. Парня ждет великое будущее».

А как вам матч в исполнении молодой звезды «сливочных»?

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