Как раздевалка «Мадрида» приняла Мбаппе? Мощный инсайд от испанского издания

По данным испанского издания Relevo, бесплатный трансфер Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Мадрид» сходу заслужил одобрение в раздевалке «королевского» клуба.

Несмотря на то что Мбаппе, только пришел в команду и сразу же стал зарабатывать больше, чем его одноклубники, он остается популярным и у него нет никаких проблем ни с одним из футболистов.

Француза характеризуют как веселого, умного и спокойного, но клуб все еще ждет, что он снова станет тем игроком, который может привести свою команду к победе, когда она испытывает трудности.

По слухам, в раздевалке «Мадрида» надеются, что в отсутствие звездного вингера Винисиуса Жуниора матч с «Ливерпулем» станет той игрой, которая разожжет огонь в душе Мбаппе и даст старт захватывающей второй половине его первого сезона в составе «сливочных».

С момента прибытия на «Бернабеу» 25-летний футболист в 17 матчах забил девять голов и отдал две результативные передачи. Некоторые болельщики разочарованы тем, что Мбаппе не перенес высокую результативность из Лиги 1 в Ла Лигу и пока кажется слегка инородным телом.