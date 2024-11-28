Моуринью делает из «Фенербахче» топ-клуб. Получается?

Летом 2024 года Жозе Моуринью неожиданно возглавил турецкий «Фенербахче». Впервые за 20 лет после «Порту» португалец оказался в клубе не из топ-5 лиг. «Обычно тренера любят после побед. Здесь же меня любят еще до побед. С этого момента принадлежу вашей семье. Эта футболка – теперь моя кожа», – красиво описал эмоции Моуринью на презентации . Но сказка пока не выходит такой уж волшебной.

«Фенербахче» вынужден догонять «Галатасарай» (уступает пять очков), в Лиге Европы только одна победа после четырех игр, а еще Жозе регулярно жалуется на судейство и попадает в скандалы. Даже сказал , что не приехал бы в Турцию, если бы знал правду.

Как играет новая команда Моуринью? Вышел ли клуб из Стамбула на новый уровень? Есть ли проблемы?

Вот оценка старта необычной главы в карьере Жозе:

● «Фенербахче» в прошлом сезоне до конца боролся за титул. Португальцу достался мощный фундамент (подкрепленный новыми подписаниями).

● С мячом «Фенербахче» перестраивается на тройку защитников с 4-2-3-1. Себастьян Шиманьски очень много двигается, вингеры угрожают по-разному, а Эдин Джеко полезен в подыгрыше.

● Без мяча Моуринью настроил агрессивный прессинг 1-в-1, но против топов или по ходу матчей откатывается в средний блок.

● Уже сейчас «Фенербахче» разнообразно создает моменты, проникает в зону между линиями и душит давлением проблемных соперников.

● Команда слишком зависима от лидеров в атаке, а за спиной опорников остается очень много пространства.

Моуринью достался мощный фундамент. Он сохранил уровень и добавил новые фишки

Жозе принял далеко не разобранную команду . В прошлом сезоне «Фенербахче» лишь раз проиграл в лиге и набрал 99 очков в 38 матчах, но этого все равно не хватило для чемпионства (отстали от «Галатасарая» на три очка).

Статистика подтверждала уровень. Исмаил Картал добился лидерства по голам (83) и xG (86,02) без учета пенальти. Лишь по ударам из штрафной (401) впереди был вечный соперник «Галатасарай» (457). В обороне похожая ситуация: второе место по пропущенным мячам с игры (26 против 23 у чемпионов) и первое по допущенному xG (24,2).

Из лидеров «Фенербахче» летом потерял только крайнего защитника Ферди Кадыоглу (перешел в «Брайтон» за 30 млн евро). Еще свободными агентами ушли форвард Миши Батшуайи и опорник Раде Крунич, но они не сыграли даже 25% от максимально возможного времени в лиге.

Под Моуринью устроили мощную закупку. Форварды Юссеф Эн-Несири (19,5 млн евро) и Дженк Тосун (свободный агент), центральный защитник Чаглар Сеюнджю (8,5 млн евро), опорник Софьян Амрабат (аренда 2 млн евро с правом выкупа за 13+3 млн евро), вингеры Аллан Сен-Максимен (платная аренда за 8 млн евро) и Филип Костич (аренда). Внушительный список.

Жозе сохранил уровень («Фенербахче» идет в топ-3 по основным показателям в разных фазах) и уже наладил несколько ярких фишек (разнообразная атака, открывания между линиями и гибкость в обороне). Но чтобы сделать команду сильнее, нужно решить две проблемы (зависимость от лидеров при владении и контроль зоны за спиной опорников).

Как «Фенербахче» атакует? Переходит на тройку, по-разному угрожает с флангов и использует гибкость Джеко

В прошлом сезоне тренер Исмаил Картал захватывал инициативу и завершил сезон с 57,4% владения (выше только «Галатасарай» с 61%). Жозе не стремится к постоянному контролю (51,9% владения – девятое место в лиге) и подстраивается под ситуацию .

В нужном случае «Фенербахче» забирает мяч и зажимает соперников на их половине или находит моменты в контратаках. По базовым атакующим показателям они уступают только «Галатасараю» и забивают на уровне ожидаемого.

Схема 4-2-3-1 часто превращается в 3-2-4-1 или 3-1-5-1 за счет создания тройки в начале атаки. Оставаться рядом с центральными защитниками мог левый защитник (Джейден Остервольде против «Аланьяспора»), но чаще между ними опускается один из опорников.

Роли четко распределены. Исмаил Юксек или Амрабат выполняют этот маневр, а Фред остается над тройкой.

Бразилец в такой роли очень важен благодаря двум качествам. Фред тащит мяч на ведении и делает рывки в штрафную (в разных фазах).

Эти элементы очень сложно отследить (начинаются обычно из глубины), поэтому «Фенербахче» получает дополнительные инструменты в атаке. По ударам в лиге (15) Фред уступает только атакующей группе.

Так в игре с «Галатасараем» (1:3) Остервольде перехватил длинную передачу Фернандо Муслеры и увидел открывание Фреда. Бразилец остался без опеки в штрафной, но пробил сильно выше.

За ситуативную смену формации отвечает Шиманьски. Экс-игрок «Динамо» очень много двигается и при контроле становится опорником, левым инсайдом или одной из десяток.

«Жаль, что у нас есть только один Шиманьски. Если бы их было два или три, то я выпустил бы всех», – намекал на огромный объем поляка Моуринью после разгрома «Ризеспора» (5:0).

Вот как это выглядит на тепловой карте.

Вингеры в системе Моуринью совсем не похожи. Слева играет знакомый по АПЛ Сен-Максимен.

Француз любит открываться в ширине и тащить мяч на дриблинге для дальнейшего кросса или захода в штрафную. По удачным обводкам на 90 минут (2,7) сейчас в лиге он уступает только Муссе Дженепо из «Антальяспора» (3,5) и Лоиде Аугушту из «Аланьяспора» (2,9).

«Фенербахче» намеренно ищет изоляции для Сен-Максимена. В этом эпизоде его накрывали сразу двое, но Аллан ухитрился выбраться из-под давления и после рывка вдоль фланга отдал в центр на Шиманьского.

Левый защитник (Остервольде до «крестов» в конце октября и Костич с Мертом Мюльдюром после) обычно располагался чуть ниже и иногда заходил в середину. Справа же фланг полностью отдан крайнему защитнику (Мюльдюру или Брайту Осейи-Самюэлу), а Душан Тадич перемещается разнообразно и сканирует пространство вокруг в полуфланге.

«Тадич играет в интеллектуальный футбол. Если он захочет стать тренером в будущем, он сможет это сделать», – хвалил серба Моуринью . Его умение распознать свободу в разных ситуациях делает «Фенербахче» непредсказуемее в атаке.

Это может быть открывание между линиями, забег за спину защитнику или своевременный рывок на подбор после скидки Джеко. Неслучайно Тадич лидирует в лиге по передачам под удар за игру (3).

Вот против «Самсунспора» он остался в одиночестве. Опорник хозяев Юссеф Аит-Беннасер выдвинулся на подстраховку и в итоге оставил за спиной Костича.

На острие конкуренцию у Эн-Несири выиграл Джеко (Моуринью редко использовал их вдвоем). Эдин полезен практически во всем. В завершении босниец идет в топ-5 лиги или рядом по голам (5) и xG (4,58) без учета пенальти, а по ударам из штрафной (25) уступает только Виктору Осимхену и Нуну да Коште (26). Но Джеко не только мощно находит моменты, но и еще активно помогает в подыгрыше. Он регулярно опускается и участвует в розыгрышах, борется вверху за длинные передачи или сам выводит партнеров на пространство.

Здесь форвард выдернул из линии центрального защитника Фуркана Байыра и увидел открывание Шиманьского за спиной опорников. Такие эпизоды встречаются практически в каждом матче.

Эн-Несири не так разнообразен в подыгрыше, да еще и испытывает проблемы с реализацией. Пока забил только три мяча с 6,16 xG без учета пенальти (худшее соотношение во всей лиге).

Это портрет «Фенербахче» в атаке. Главные детали – тройка в начале атаки, объем Шиманьского, разнообразные фланги (дриблинг Сен-Максимена слева и умное движение Тадича справа) и гибкие перемещения Джеко .

«Фенербахче» в обороне – сочетание агрессивного прессинга и компактного блока. Моуринью подстраивается

Пока все очень надежно. Пропустили меньше всех в лиге вместе с «Галатасараем», а по допущенному xG без учета пенальти и вовсе опередили главных конкурентов.

Это одна из самых интенсивных команд в турецкой лиге. Агрессивный прессинг стал способом создания моментов (отбирают мяч высоко и проникают в штрафную) .

Жозе использует персональный прессинг до вратаря. Цель – загнать соперника во фланг и после фланговой ловушки оставить только вариант с длинной передачей.

Против «Лилля» в квалификации ЛЧ Шиманьски выдернулся на вратаря Люку Шевалье и одновременно перекрыл траекторию паса. Шевалье развернул атаку направо.

«Фенербахче» оперативно перекрыл всех ближних игроков. Эпизод закончился неудачным забросом на форварда (мяч ушел в аут).

При этом Моуринью не догматичен и в любой момент готов откатить команду в средний блок . Тогда они выстраиваются в схеме 4-4-2 и образуют компактную структуру.

К Джеко поднимается Шиманьски и составляет пару впереди.

Внутри формации есть свои нюансы. Во-первых, опорники активно страхуют крайних защитников и следят за рывками им за спину.

Фред, Юксек или Амрабат регулярно садятся в оборону и заполняют бреши в линии. Визуализируем: буквально через пять секунд после предыдущего примера левый защитник Остервольде выбросился за игроком, а в свободную зону устремился Карло Хольсе.

Амрабат увидел его движение и своевременно опустился. Так структура становится гораздо прочнее.

Во-вторых, вингеры без мяча действуют в разной манере. Сен-Максимен слева чаще остается чуть выше под возможные контратаки. Не как Рафаэл Леау в «Милане», но француз редко оказывается ситуативным пятым защитником.

Зато Тадич регулярно так делает и разгружает правого защитника.

В-третьих, центральные защитники «Фенербахче» действуют агрессивно и вступают в борьбу при передаче между линиями. Александр Джику, Сеюнджю и Родриго Бекао адаптированы к такому стилю и обладают нужной резкостью для подобных маневров.

Это необходимо для поддержки прессинга или снижения рисков при доставке мяча за спину опорникам. Иногда после отборов случаются контратаки. Против «Аланьяспора» Сеюнджю накрыл Эфеджана Караджу и фактически начал быстрый отрыв с опасным прострелом Шиманьского.

Что нужно запомнить? Моуринью настроил «Фенербахче» высокий прессинг с персональным давлением до вратаря, но по ходу матчей или против топов команда действует осторожнее и откатывается в средний блок.

В схеме 4-4-2 опорники страхуют крайнего защитника, Тадич регулярно опускается в оборону, а центральные защитники постоянно выдергиваются из линии в борьбу .

В чем «Фенербахче» уже сейчас топ? Это разнообразие атак, поиск свободы и прессинг

Теперь вы знаете многое о стиле «Фенербахче». В чем новый проект Моуринью выделяется уже сейчас? Есть три направления – разнообразие атак, поиск свободных зон и прессинг против середняков и аутсайдеров .

«Фенербахче» при владении очень сложно прочитать. Набор исполнителей позволяет подстраиваться под разные ситуации.

Если соперник встречает низко, то у Жозе достаточно приемов, чтобы вскрывать низкий блок. Это рывки Фреда с мячом, дриблинг Сен-Максимена, поиск свободных зон от Шиманьского или Тадича и гибкость Джеко в подыгрыше.

Когда соперник накрывает 1-в-1 в высоком прессинге, то в запасе есть длинные передачи на Эдина. Босниец навязывает борьбу и заставляет защитников скидывать не глядя, а партнеры рядом цепляются за мяч.

Этот элемент у «Фенербахче» уже работает. Обратите внимание на уровень взаимопонимания. Еще в момент передачи Бекао Душан уже устремился в зону, куда Джеко отправит мяч пяткой.

В матчах, где команда Моуринью откатывается ниже, спасают контратаки. WhoScored отмечает, что «Фенербахче» лидирует в лиге с шестью голами после быстрых отрывов.

Этот факт снова сочетается с качествами игроков. У Моуринью есть скорость (Сен-Максимен и Шиманьски), радиоуправляемые пасы (Тадич), внезапность (подключения Фреда) и стабильное завершение (Джеко).

При этом Жозе вполне может пойти дальше и менять схему под соперников. Он уже переходил на 3-4-2-1 против «Лугано» в квалификации ЛЧ (2:1) и протестировал схему в товарищеской игре с «Зенитом» (2:1).

«Эту систему я уже очень хорошо знаю, потому что играл так 2,5 года в «Роме». Можно будет использовать схему снова. В современном футболе командам нужна гибкость», – размышлял Моуринью. Мотивы могут быть далеко не всегда атакующие, но сам факт нужно подчеркнуть.

Другой аргумент – «Фенербахче» на приличном уровне использует недостатки при контроле зоны за спиной опорников. Даже если привычные ходы не работают, в каждом матче наберется хотя бы несколько эпизодов, когда они вскрывают пространство между линиями.

И тут мы снова говорим о характеристиках игроков. С таким разнообразием соперник не успевает сообразить, откуда придет угроза.

«Юнион» пострадал от открывания Шиманьского чуть левее от опорника. Поляк на ведении подобрался к штрафной и вывел на удар Эн-Несири.

А против «Самсунспора» Шиманьски выступил уже в роли диспетчера и разрезал всю структуру пасом на Джеко. У форварда было сразу два варианта развития атаки (в итоге все закончилось голевым моментом Мюльдюра).

Ну и последний козырь – прессинг. Против проблемных в атаке команд получилось очень мощное оружие. Есть недостатки (о них расскажем ниже), но нужно выделить и очевидные преимущества.

Моуринью подчеркивал важность высокого давления и особенно хвалил Шиманьского. «Шиманьски очень важен для нас, даже когда не играет великолепно. Он обеспечивает интенсивность давления все 90 минут. Себастьян следует за игроком и оценивает разрывы между защитниками», – конкретизировал Жозе и одновременно перечислил главные критерии прессинга.

Один из ярких примеров – победа над «Аланьяспором». Фатих Текке (да-да, экс-игрок «Зенита» и «Рубина») стремился выходить из обороны через короткий пас и не отказывался от идеи даже при очевидных трудностях.

Возникали такие случаи. Вратарь гостей под давлением Шиманьского отдал неточный пас в своей штрафной. Фред после перехвата создал момент для Джеко.

Вот что получается у Моуринью уже сейчас. «Фенербахче» запутывает соперников разнообразием приемов, ловко находит пространство между линиями и давит прессингом менее статусные команды.

Какие есть проблемы? «Фенербахче» зависим от лидеров в атаке и допускает свободу между линиями

Но почему же тогда «Фенербахче» не сминает всех на пути?

В атаке главная беда команды в уникальности исполнителей. Заменить их без потери качества не удастся .

Юксек или Амрабат больше нацелены на разрушение и не дадут таких же рывков с мячом и забегов в штрафную, как у Фреда. Дриблинг Сен-Максимена в нынешней форме не восполнит Дженгиз Ундер, а Костич заточен под кроссы.

Сопоставимых аналогов прессинг-машине Шиманьскому вообще нет, а Ирфан Кахведжи более прямолинейный игрок, чем утонченный Тадич. Похожая история и на острие. Ни Тосун, ни Эн-Несири не в состоянии дать такой же объем в подыгрыше и надежность в завершении, как Джеко.

Когда хотя бы один из элементов выпадает, то у «Фенербахче» начинаются проблемы. Отчасти этим вызвана и нестабильность в ЛЕ, где Моуринью проводит ротацию.

Там Джеко вышел в основе только против АЗ (1:3), Сен-Максимен против «МЮ» (1:1) и АЗ, Тадич и Шиманьски по одному разу начинали со скамейки (всегда играл только Фред). При этом обходиться без изменений невозможно: 36-летний Тадич и 38-летний Джеко не выдержат такого объема.

Но гораздо серьезнее проблема в обороне. Наблюдается парадокс: «Фенербахче» так удачно вторгается за спину опорникам и при этом плохо обороняет эту же зону на своей половине . Такие эпизоды встречаются как в прессинге, так и в среднем блоке.

Против «Лилля» Бафоде Диаките свободно искал варианты (Джеко не успел к нему, а Шиманьски следил за другим игроком) и увидел открывание Джонатана Дэвида в огромной зоне. Защитники не выдернулись, а опорники и так были заняты в прессинге, поэтому возник разрыв. По цепочке без опеки остался и Реми Кабелла правее (в итоге все закончилось падением Тиагу Сантуша в штрафной).

А тут в позиционной атаке «Самсунспора» Эмре Кылынч открылся за спиной Фреда. Он протащил мяч и пробил с угла штрафной.

При этом называть действия опорников «Фенербахче» в обороне провальными не совсем справедливо. Юксек (или Амрабат) и Фред проделывают много черновой работы и активно страхуют крайних защитников.

Сложности скорее комплексные. Мешает не только неудачный выбор позиции, но и недоработки в прессинге выше и поздние выдергивания защитников из линии.

Как можно охарактеризовать этот период Моуринью в «Фенербахче»? Неоднозначно.

С одной стороны, Жозе сделал команду разнообразной в атаке, настроил доставку мяча за спину опорникам и наладил прессинг против менее статусных соперников. С другой, потеря любого лидера с уникальными качествами ослабляет атаку, а еще «Фенербахче» оставляет слишком много свободы между линиями.

Но позитива пока все-таки больше, а проблемы в теории решаемы через работу над обороной и подписаниями в атаку . При условии дальнейшего прогресса Моуринью вполне может до конца бороться за чемпионство и далеко продвинуться в плей-офф ЛЕ.

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Фото: Gettyimages.ru /Ahmad Mora