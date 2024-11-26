Лео Месси представил собственную коллекцию вин: отправит ящик «Барсе» в случае победы над «Брестом»?

Лео Месси присоединяется к длинному списку знаменитостей, имеющих собственную линейку вин.

Lionel Collection – это эксклюзивная линейка вин, производимых в итальянских регионах Кампания, Апулия и Сицилия престижной винодельней MM Winemaker.

Коллекцию представил в своих социальных сетях сам Лео Месси. Качество вин подчеркивается дизайном бутылок, каждая из которых украшена эксклюзивными изображениями легенды Аргентины.

В ближайшие месяцы выйдут новые линии этой коллекции, с которыми Лео Месси покорит не только стадионы, но и всех любителей вина по всему миру.