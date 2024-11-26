На Бендтнера напали с ножом в Нью-Йорке – он увернулся. Что известно?

Нападавший задержан.

На Никласа Бендтнера напали с ножом в США. Это случилось во время обычной прогулки – экс-футболист не пострадал, в отличие от его знакомого.

Что известно?

Инцидент произошел еще 20 ноября. Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Дании шел по улице в Нью-Йорке вместе с приятелем. Внезапно сзади на них напал прохожий с ножом – это зафиксировала камера видеонаблюдения.

Вот снимок, сделанный за несколько секунд до этого: бородатый мужчина, одетый в шорты и футболку, преследует Бендтнера и его знакомого с ножом в руке.

Во время атаки Бендтнер увернулся, но пострадал его 55-летний знакомый. По информации ABC News, он тоже бывший футболист. Мужчину доставили в больницу с повреждениями лица и ушей, не представляющими угрозу для жизни.

Позже Бендтнер ответил журналистам:

– Никлас, вы можете подтвердить, что на видео именно вы?

– Да, могу.

– Как вы? Вы тоже могли пострадать.

– У меня нет комментариев по этому поводу. Но могу подтвердить, что на видео – я. Это трудно скрыть.

Нападавший арестован и обвиняется в покушении на убийство. А Никлас Бендтнер пережил один из самых неприятных эпизодов в жизни.

Чем Бендтнер занимался в последние годы?

Мы вспоминали об этом в феврале перед матчем «Арсенала» и «Порту» в Лиге чемпионов. Освежаем.

Бендтнер не играл на высшем уровне с 2019-го: сначала провел несколько месяцев в «Копенгагене», потом побегал в четвертом датском дивизионе. В июне 2021-го объявил о завершении карьеры, но сразу уточнил, что собирается стать тренером. В том же году лишился машины из-за семи нарушений ПДД. Инцидент произошел в апреле 2021-го, а через полгода датский суд арестовал его Porsche Taycan Turbo S и обязал выплатить 4600 фунтов штрафа (на рубли по курсу сейчас – около 612 тысяч).

До 2022-го Бендтнер снимался в собственном реалити-шоу с бывшей девушкой Филин Репсторф. После их расставания проект закрылся. Потом датчанин катался по миру с еще одной (и тоже уже бывшей) девушкой Кларой Вальквист (между прочим, Мисс Швеция): посетил Австрию и Миконос, нырял с аквалангом на Филиппинах, ездил по живописным местам. Все выкладывал в соцсети.

Приходил на матч «Арсенала» с «Брайтоном» в мае 2023-го в ретро-форме!

В июле датчанин инвестировал в киберспорт: стал одним из основателей компании Legendary Gaming Group, которая приобрела контрольные пакеты акций Team Singularity, New Breed Agency, Legendary Arena и неназванной киберспортивной организации.

Это не первый заход Бендтнера в киберспорт: в 2022-м Никлас создал киберспортивную компанию для молодых игроков. В ноябре 2022-го сам сыграл в шоу-матче Blast Final Fall по CS:GO за «сборную Дании» против «сборной мечты». Счет был 6:9, при нем стал 13:16 – Бендтнер набрал четыре очка.

Теперь оказался в Нью-Йорке, о целях не говорил – и сразу ужасный случай. К счастью, обошлось.

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Бендтнеру – 35: давно закончил, вложился в киберспорт, снимает свое пранк-шоу. И душевно отдыхает

Фото: instagram.com/bendtner