Самая популярная футболистка в мире выложила фото, как целует игрушечного пришельца у стадиона «Юве» 😐👽

Алиша Леманн – самая популярная футболистка в мире.

Летом Леман переехала в Италию в то же трансферное окно, что и ее парень Дуглас Луис. Оба покинули «Астон Виллу» и подписали контракты с «Ювентусом».

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25-летняя швейцарская футболистка играет на позиции нападающей, а в «Астон Вилле» она провела три года – с 2021 года. В последнем сезоне из-за травм Алиша сыграла лишь 17 матчей и забила три мяча.

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