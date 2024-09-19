Дуглас Луис стал главной звездой матча женских команд «Ювентуса» и «ПСЖ», когда пришел поддержать Алишу Леманн👀

Болельщики окружили звезду «Ювентуса» Дугласа Луиса во время матча женской Лиги чемпионов с участием Алиши Леманн.

В прошедшем матче Алиша осталась на скамейке запасных, поскольку подруги по команде справились и без нее, обыграв «ПСЖ» со счетом 3:1.

Луис занял место на трибунах и сразу привлек внимание поклонников «Юве». Они просили требовали фотографии и автографы бразильца, который дебютировал за новую команду в Лиге чемпионов со скамейки запасных в матче с ПСВ, игра также закончилась победой туринцев 3:1.

Дуглас и Алиша переехали в Турин летом 2024 года. Теперь они оба представляют «Юве» после ухода из «Астон Виллы».