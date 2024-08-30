Алиша Леманн не скучает летом: красиво отдыхает и уже выиграла трофей с «Юве»

Этим летом «Ювентус» оформил трансфер самой популярной футболистки мира - Алиши Леманн.

25-летняя швейцарская футболистка играет на позиции нападающей, а в «Астон Вилле» она провела 3 года - с 2021 года. В последнем сезоне из-за травм Алиша сыграла лишь 17 матчей и забила 3 мяча.

В «Юве» Леманн уже успела выиграть трофей. Итальянская команда проводила по США, играя товарищеские матчи в рамках женского Кубка. «Ювентус» в финале обыграл «Палмейрас» со счетом 1:0, игра прошли в Луисвилле, штат Кентукки. Алиша тоже играла.

Самое интересное, что Леманн состоит в отношениях с бразильским полузащитником Дугласом Луисом, с которым они были одноклубниками в «Астон Вилле». Этим летом хавбек за 50 миллионов евро тоже перешел в «Ювентус».

Вот так пара проводила лето:

Женская команда Ювентуса в прошлом розыгрыше чемпионата Италии заняла второе место, пройдя в групповой этап женской Лиги чемпионов.