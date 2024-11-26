😍💪Девушка Родриго – фитнес-модель: ее бицепсам позавидует даже сам игрок «Реала»

Для Родриго новый сезон в «Реале» складывается непросто: лишь 3+1 в Ла Лиге на данный момент, конкуренция со звездными Винисиусом, Мбаппе и Беллингемом.

Через трудный период бразильцу помогает пройти его девушка Бруна Ротта.

Пара начала встречаться в этом году. Бруне 25 лет, она на два года старше Родриго.

Ротта – фитнес-модель, в соцсетях у нее более 1,3 млн подписчиков. Ее бицепсу может позавидовать даже сам Родриго.