Одна из лучших футболисток Англии пришла на модную церемонию в шикарном образе: она хороша не только на поле 😮😍

Хлоя Келли, нападающая сборной Англии и «Манчестер Сити», появилась на церемонии вручения премии GQ «Человек года».

26-летняя спортсменка пришла в потрясающем наряде и поделилась фотографиями в социальных сетях.

Хлоя играет за «Сити» с 2020 года, за это время у нее 88 матчей в лиге и 26 голов. Также девушка регулярно вызывается в сборную Англии, где забила семь голов в 45 матчах. Главный гол был в финале женского Евро-2022, англичанки забрали трофей.