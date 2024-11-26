😮🔥 Знали, что у Ванды Нары есть младшая сестра? Она встречалась с Диего Форланом

Вы точно знаете Ванду Нару – жену и агента Мауро Икарди. Вероятно, уже бывшую.

У Ванды есть сестра, и она тоже связана с футболом. Сестре 36 лет, она почти на два года младше сестры. Заира Нара – известная аргентинская модель. У нее более восьми млн подписчиков в соцсетях.

Она сотрудничала с такими брендами, как Pantene, Dunlop, Herbal Essences, McDonald’s, Gillette.

В 2009-м Нара начала встречаться с экс-форвардом «МЮ», «Атлетико» и сборной Уругвая Диего Форланом. Они были вместе три года.

Следующим парнем Заиры стал аргентинский теннисист Хуан Монако – победитель 12 турниров ATP и финалист Кубка Дэвиса 2011 года.

С 2015 года Заира состоит в отношениях с Якобом Вон Плессеном. У пары двое детей.