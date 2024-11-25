Винисиус выбыл на три недели. А впереди летящий «Ливерпуль»

Новая проблема для Анчелотти.

«Реал» гнется от проблем с травмами: уже 26 повреждений со старта сезона, включая кресты у Эдера Милитао и Дани Карвахаля (оба вернутся не раньше осени 2025-го).

Новый удар по обойме Анчелотти случился после игры с «Леганесом»: травму получил Винисиус, набравший потрясающую форму в последний месяц.

Винисиус не сыграет против «Ливерпуля» и «Аталанты». И обратил внимание на график

У Вини диагностировали травму бицепса бедра левой ноги: предварительно пропустит около трех недель. На радиостанции COPE сообщили, что бразилец попытается восстановиться к финалу Межконтинентального кубка 18 декабря.

Бразилец уже отреагировал в соцсетях: «Сумасшедший календарь».

За последний месяц Винисиус отыграл 705 минут в восьми матчах за клуб и сборную.

● 19 октября, «Сельта» (90 минут)

● 22 октября, «Боруссия» (90 минут)

● 26 октября, «Барселона» (90 минут)

● 5 ноября, «Милан» (90 минут)

● 9 ноября, «Осасуна» (75 минут)

● 14 ноября, Венесуэла (90 минут)

● 20 ноября, Уругвай (90 минут)

● 24 ноября, «Леганес» (90 минут)

Винисиус сломался очень некстати. До 18 декабря «Мадрид» сыграет шесть матчей: в Ла Лиге против «Хетафе», «Атлетика», «Жироны», «Райо», в Лиге чемпионов – с «Ливерпулем» и «Аталантой».

Самое страшное, что дома «Реал» сыграет только с «Хетафе». Остальные игры – выездные . Матчи с «Ливерпулем» на «Энфилде» и «Аталантой» в Бергамо могут стать решающими: сейчас в Лиге чемпионов у «Мадрида» лишь 18-е место, шесть очков и уже два поражения. Для топ-8 необходимо выиграть минимум три из четырех оставшихся матчей.

Риск вылета по итогам общего этапа есть, но мизерный: «Мадриду» хватит четырех баллов, чтобы на 99% гарантировать выход в стыки. После «Аталанты» ждут «Зальцбург» дома и поедут к «Бресту».

Это третья травма Винисиуса со старта сезона-2023/24. Всегда восстанавливается раньше срока

До определенного момента казалось, что вингер «Реала» железный: не получал повреждений с марта 2019-го по август 2023-го, хотя сыграл на этой дистанции более 200 матчей.

Но со старта сезона-2023/24 бразилец получил уже третье повреждение. Хорошая новость для болельщиков «Реала» – Вини всегда опережает сроки восстановления:

● август 2023-го, повреждение двуглавой мышцы правого бедра. Заявленный срок восстановления – шесть недель. Винисиус вернулся через четыре;

● ноябрь 2023-го, разрыв двуглавой мышцы бедра. Заявленный срок восстановления – от 2,5 до 3 месяцев. Винисиус вернулся через полтора месяца.

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Потеря бразильца наверняка скажется на «Реале». Он самый результативный игрок команды в сезоне (12+8 в 18 матчах) и набрал мощную форму с начала октября, оформив два хет-трика на этой дистанции.

Справятся?

Телеграм-канал автора: La Saeta Rubia

Фото: Gettyimages /Denis Doyle / Stringer, Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer, Angel Martinez / Stringer