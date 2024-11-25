Игроки «Лестера» признались, что скучают по Мареске. Наутро их тренера уволили

В субботу «Лестер» проиграл дома команде бывшего тренера – «Челси» (1:2). Счет обманчив – хозяева с трудом переходили собственную половину поля и забили лишь в самой концовке с пенальти.

Сразу после поражения игроки отправились в датский ночной клуб, а в воскресенье «Лестер» уволил главного тренера Стива Купера. Но это еще не все факты про бурные выходные.

«Энцо, я скучаю по тебе». Шумная вечеринка в Копенгагене и отставка Купера

После 12 туров «Лестер» набрал 10 очков – идут в одном балле от зоны вылета и не побеждают пять матчей подряд во всех турнирах (четыре поражения и ничья).

Уже через несколько часов после игры с «Челси» игроков «Лестера» заметили в ночном клубе Копенгагена. Перелет объясним, ведь в команде сразу четыре датчанина. Газета Ekstra Bladet подтверждает, что из датчан как минимум Янник Вестергор и Виктор Кристиансен присутствовали на вечеринке.

На кадрах также заметили танцующих Харри Уникса и Конора Коуди , рядом с которыми размахивали надписью «Энцо, я скучаю по тебе». Оба в прошлом сезоне выиграли с нынешним тренером «Челси» Энцо Мареской Чемпионшип.

Всего через несколько часов после гулянки «Лестер» уволил преемника Марески – Стива Купера.

The Telegraph пишет, что вечеринка в Копенгагене – рождественская, заранее одобренная тренером. А вот баннер про Мареску – вряд ли. У Купера были конфликты с Вестергором (доходило до отстранения от тренировок), Уинксом и полузащитником Хамзой Чоудури.

С тренером подписывали трехлетний контракт, однако он продержался только 12 туров. Сейчас среди кандидатов называют Руда ван Нистелроя , Грэма Поттера и Дэвида Мойеса . Голландец явно запомнился «Лестеру» по недавним матчам с «МЮ», который под руководством голландца дважды грохнул команду Купера с общим счетом 8:2 – сначала в Кубке, а потом и в АПЛ.

Теперь еще и проблемы у титульного спонсора

Летом «Лестер» объявил о партнерстве с компанией BC.Game, которую представил как «общественную криптовалютную игровую онлайн-платформу».

Двухлетняя сделка оценивается в 30 миллионов фунтов, однако через четыре месяца после начала сотрудничества до Лестера долетели тревожные новости с карибской территории Кюрасао, где банкротами объявили две компании (Blockdance BV и Small House BV), которые управляются BC.Game. Суд постановил, что эти фирмы не выполнили нормативные требования и не исполнили финансовые обязательства перед клиентами. В частности, два истца утверждают, что им не выплатили выигрыши в размере 1,3 млн евро и 639 тысяч.

Представитель «Лестера» в разговоре с Mirror заверил, что команде не придется играть без титульного спонсора: «Мы регулярно обсуждали с BC.Game судебное дело в Кюрасао. Компания предоставила клубу самые убедительные гарантии в том, что они обжалуют это дело, что процесс имеет административный характер, и его причина не в финансовом положении. В BC.Game нас заверили, что у них нет проблем с ликвидностью и что они по-прежнему привержены выполнению текущих договорных и финансовых обязательств».

В сентябре «Лестер» с трудом избежал вычета очков за предполагаемые нарушения правил прибыли и устойчивости. Проблемы с титульным спонсором в планы борющегося за выживание в АПЛ клуба явно не входили.

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Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan