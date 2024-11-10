Жена Вальверде страстная не только в соцсетях: посмотрите, как она болеет за мужа во время матчей «Реала»

После поражения «Реала» от «Милана» (1:3) в ЛЧ жена Федерико Вальверде устроила жаркие споры с болельщиками в соцсетях .

Мина Бонино осталась недовольна заменой мужа и даже раскритиковала тактику Карло Анчелотти. Впрочем, такую страсть жена уругвайца показывает не только в соцсетях.

Просто посмотрите, как она радовалась победному голу Вальверде в полуфинале Суперкубка Испании 2022 года против «Барсы»:

В дополнительное время Феде забил на 98-й минуте и принес «Реалу» победу и выход в финал, где Мадрид победил «Атлетик» (1:0).

Мина как-то рассказывала, как познакомилась с Феде:

«Мы начали общаться в соцсетях, и однажды он спросил меня: «Ты приедешь в Мадрид?» И я ответила да. А потом, садясь в самолет, подумала: «Я не знаю этого парня, что я делаю? Я никогда не слышала его голоса. А если у него ужасный хриплый голос, мы встретимся и что нам делать?»

Тогда я ему говорю: «Если ничего не получится, я дам понять, не волнуйся. У меня много друзей в Мадриде. И если я тебе не понравлюсь или что-то в этом роде, скажи мне, потому что так бывает». Первое, что я сказала, когда его увидела: «Тьфу, это реально». Я не думала, что он такой высокий, и мне это очень понравилось».

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