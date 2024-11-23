Шесть покеров в РПЛ до Угальде: как это делали Жо, Вагнер, Смолов, Ерохин, Дзюба и Малком
И пента-трик Кассьерры.
Манфред Угальде против «Локомотива» выдал лучший матч в жизни: сделал покер. Нападающий «Спартака» забивал по-разному: начал с подкарауленной ошибки вратаря Лантратова, потом замкнул передачу с фланга, превратил в гол пас из глубины, а уже во втором тайме затолкал четвертый.
У костариканца первый покер «Спартака» в чемпионате России с 1998 года – тогда Александр Ширко загрузил четыре «Тюмени». До него в 1994-м по покеру «Крыльям Советов» в двух матчах отправили Андрей Тихонов и Валерий Масалитин.
Но давайте вспомним покеры эпохи Премьер-лиги, то есть с сезона-2002. Их было всего шесть – плюс пента-трик.
Жо, ЦСКА – «Шиннику» в 2006-м (5:1)
Бразильский форвард ЦСКА сделал первый покер в истории РПЛ. В первом тайме 19-летний Жо не забил «Шинниу» в пустые, зато во втором устроил яркое шоу. При счете 1:1 с передачи Юрия Жиркова забил дебютный мяч в РПЛ – да-да, так он у нас в лиге только разгонялся.
Бразилец устроил уже знаменитые танцы с Вагнером. «Перед этой встречей договорились, что станцуем, если один из нас забьет», – признался форвард после игры. Дальше помогал Даниэл Карвальо: сначала сделал ассист, а потом уступил Жо пенальти. Четвертый мяч форварда – снова после передачи Жиркова.
За «Шинник» забил Антон Хазов – это символично. В ноябре 2001-го, за несколько месяцев до старта первого сезона эры РПЛ, он сам делал покер – как игрок «Динамо» забивал четыре «Факелу» (6:2) – между ним и Жо не получалось ни у кого.
Вагнер Лав, ЦСКА – «Москве» в 2008-м (4:1)
Снова бразильский форвард ЦСКА, только теперь тот, что постарше.
Вагнер забивал «Москве» красиво и разнообразно: играл на опережение, подправлял головой после скидки Сергея Игнашевича, обыгрывал защитника один в один, точно бил в дальний.
Тогда Вагнер только перекрасился в белый, это навсегда одна из ассоциаций. К тому моменту многие уже были в бразильца влюблены. «Всегда стремился к тому, чтобы моя игра никого не оставляла равнодушным. Хочу особенно подчеркнуть заслугу моих партнеров в сегодняшнем успехе. Без них у меня бы ничего не получилось», – скромничал форвард.
В сезоне-2008 ЦСКА занял второе место, уступив «Рубину». Зато сам Вагнер закончил первым гонку бомбардиров – 20 мячей, только один с пенальти.
Федор Смолов, «Краснодар» – «Уралу» в 2016-м (6:0)
Первого российского покера в Премьер-лиге ждали долго.
Федор Смолов забил головой после штрафного, а потом три раза прошел через центр.
Смолов разнес бывший клуб, а особенно расстроился президент екатеринбуржцев Григорий Иванов: «Я всегда говорил, что Федя – большой игрок. Жаль только, что он забил четыре мяча не за «Урал».
У Федора тоже были чувства к команде, которая помогла ему перезагрузиться: «После игры я извинился, сказал: «Викторыч, не обессудьте, что так вышло». Он ответил: «Да нет, я рад за тебя. Слежу, наблюдаю, молодец!».
Александр Ерохин, «Зенит» – «СКА-Хабаровск» в 2018-м (6:0)
Первый зенитовец с покером в РПЛ – из четрех подряд.
Ерохин дважды забил головой и еще два – с добиваний. Впечатлил и Юрий Жирков: смачно пробил из-за штрафной (на его удар среагировал Ерохин) и выдал шикарную передачу на дальнюю штангу.
«В профессиональной карьере это точно мой первый покер. Наши сотрудники убрали мяч после того, как я забил четвертый гол. Конечно, оставлю его на память», – радовался Ерохин после игры.
Артем Дзюба, «Зенит» – «Тамбову» в 2021-м (5:1)
Покер на нейтральной территории в Саранске, где тогда доживал «Тамбов»: Дзюба мог бы уже отдыхать, но захотел сыграть в последнем туре – чтобы забить побольше. Капитан «Зенита» шел за Сердаром Азмуном в гонке бомбардиров и готовился к юбилею в 200 голов за карьеру.
Уже на 11-й минуте Артем пробил эту планку, когда технично принял на бедро и вторым касанием забил. А после показал футболку с надписью «Two hundred. Still hungry» («Двести. По-прежнему голоден»). А еще достал соску и покачал люльку вместе с партнерами – посвятил гол новорожденному сыну.
Во втором тайме Дзюба разбушевался: второй с передачи Кузяева, затем еще два за три минуты. Артем забил 20-й мяч в РПЛ и выиграл бомбардирскую гонку (у Азмуна осталось 19 голов).
«Сердар наверно с коня упал, когда узнал», – подколол Дзюба во флэш-интервью.
Артему ему напомнили, что четыре он уже забивал на этой арене: «Да-да, за сборную, Сан-Марино! Это вообще мой любимый стадион. К тому же мы, кажется, повторили рекорд «Спартака» по голам в сезоне – 76. Рекорды бить приятно. Когда закончишь, вспоминать будешь именно такие моменты».
Малком, «Зенит» – «Крыльям Советов» (5:1)
В 2023 году бразилец разрывал в РПЛ. Сильнее всего досталось «Крыльям» в Самаре.
В первом тайме Малком забил с пенальти, во втором – точный удар из-за штрафной, реализованый пас вразрез от Клаудиньо и использованный привоз Максима Солдатенкова. Итого – 5:1.
Ни до, ни после в Саудовской Аравии Малком больше не забивал четыре мяча за матч.
Матео Кассьерра, «Зенит» – «Ахмату» (5:1)
А вот и обещанный пента-трик. Покер колумбийский нападающий оформил уже к 46-й минуте, а пятый добавил на 51-й. Это единственный случай в XXI веке, когда в чемпионате России один игрок забил пять голов.
Кассьерра начал уже на третьей минуте, затолкав мяч из вратарской. Потом вколотил отскочивший мяч из штрафной, замкнул навес Клаудиньо, добил в пустые за Сергеевым и реализовал выход к воротам. Настоящее уничтожение.
Так за один матч Матео сформировал отрыв, который позволил ему стать лучшим бомбардиром сезона (от Константина Тюкавина в итоге оторвался на шесть мячей).
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Всего в истории чемпионатов России было 14 покеров. Вот кто забивал до РПЛ: Вели Касумов (за «Динамо» в 1992-м), Валерий Масалитин («Спартак», 1994), Андрей Тихонов («Спартак», 1994), Александр Маслов («Ростсельмаш»,1996), Максим Ромащенко («Динамо», 1997), Александр Ширко («Спартак», 1998) и уже упомянутый Антон Хазов («Динамо», 2001).
Покер Угальде в дерби – первый в XXI веке! Супергерой победы «Спартака» 5:2
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Фото: vk.com/fcsm_official; РИА Новости/Алексей Даничев, Юлия Честнова; fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов
Кроме Угальде и отчасти Смолова
А здесь в дерби с Локо!
Манфред Угальде всех превзошёл!
Да ещё и с голевой!
В конце прошлого сезона, когда все смеялись над его приобретением, я сделал прогноз, что в следующем сезоне он забьёт не меньше десяти.
Я сильно ошибся, он забил 12 за 16 туров.
А потом был домашний ЧМ-2018 и ощущение праздника... Как будто в другой жизни...