Шесть покеров в РПЛ до Угальде: как это делали Жо, Вагнер, Смолов, Ерохин, Дзюба и Малком

И пента-трик Кассьерры.

Манфред Угальде против «Локомотива» выдал лучший матч в жизни: сделал покер . Нападающий «Спартака» забивал по-разному: начал с подкарауленной ошибки вратаря Лантратова, потом замкнул передачу с фланга, превратил в гол пас из глубины, а уже во втором тайме затолкал четвертый.

У костариканца первый покер «Спартака» в чемпионате России с 1998 года – тогда Александр Ширко загрузил четыре «Тюмени». До него в 1994-м по покеру «Крыльям Советов» в двух матчах отправили Андрей Тихонов и Валерий Масалитин.

Но давайте вспомним покеры эпохи Премьер-лиги, то есть с сезона-2002. Их было всего шесть – плюс пента-трик.

Жо, ЦСКА – «Шиннику» в 2006-м (5:1)

Бразильский форвард ЦСКА сделал первый покер в истории РПЛ. В первом тайме 19-летний Жо не забил «Шинниу» в пустые, зато во втором устроил яркое шоу. При счете 1:1 с передачи Юрия Жиркова забил дебютный мяч в РПЛ – да-да, так он у нас в лиге только разгонялся.

Бразилец устроил уже знаменитые танцы с Вагнером. «Перед этой встречей договорились, что станцуем, если один из нас забьет», – признался форвард после игры. Дальше помогал Даниэл Карвальо: сначала сделал ассист, а потом уступил Жо пенальти. Четвертый мяч форварда – снова после передачи Жиркова.

За «Шинник» забил Антон Хазов – это символично. В ноябре 2001-го, за несколько месяцев до старта первого сезона эры РПЛ, он сам делал покер – как игрок «Динамо» забивал четыре «Факелу» (6:2) – между ним и Жо не получалось ни у кого.

Вагнер Лав, ЦСКА – «Москве» в 2008-м (4:1)

Снова бразильский форвард ЦСКА, только теперь тот, что постарше.

Вагнер забивал «Москве» красиво и разнообразно: играл на опережение, подправлял головой после скидки Сергея Игнашевича, обыгрывал защитника один в один, точно бил в дальний.

Тогда Вагнер только перекрасился в белый, это навсегда одна из ассоциаций. К тому моменту многие уже были в бразильца влюблены. «Всегда стремился к тому, чтобы моя игра никого не оставляла равнодушным. Хочу особенно подчеркнуть заслугу моих партнеров в сегодняшнем успехе. Без них у меня бы ничего не получилось», – скромничал форвард.

В сезоне-2008 ЦСКА занял второе место, уступив «Рубину». Зато сам Вагнер закончил первым гонку бомбардиров – 20 мячей, только один с пенальти.

Федор Смолов, «Краснодар» – «Уралу» в 2016-м (6:0)

Первого российского покера в Премьер-лиге ждали долго.

Федор Смолов забил головой после штрафного, а потом три раза прошел через центр.

Смолов разнес бывший клуб, а особенно расстроился президент екатеринбуржцев Григорий Иванов: «Я всегда говорил, что Федя – большой игрок. Жаль только, что он забил четыре мяча не за «Урал».

У Федора тоже были чувства к команде, которая помогла ему перезагрузиться: «После игры я извинился, сказал: «Викторыч, не обессудьте, что так вышло». Он ответил: «Да нет, я рад за тебя. Слежу, наблюдаю, молодец!».

Александр Ерохин, «Зенит» – «СКА-Хабаровск» в 2018-м (6:0)

Первый зенитовец с покером в РПЛ – из четрех подряд.

Ерохин дважды забил головой и еще два – с добиваний. Впечатлил и Юрий Жирков: смачно пробил из-за штрафной (на его удар среагировал Ерохин) и выдал шикарную передачу на дальнюю штангу.

«В профессиональной карьере это точно мой первый покер. Наши сотрудники убрали мяч после того, как я забил четвертый гол. Конечно, оставлю его на память», – радовался Ерохин после игры.

Артем Дзюба, «Зенит» – «Тамбову» в 2021-м (5:1)

Покер на нейтральной территории в Саранске, где тогда доживал «Тамбов»: Дзюба мог бы уже отдыхать, но захотел сыграть в последнем туре – чтобы забить побольше. Капитан «Зенита» шел за Сердаром Азмуном в гонке бомбардиров и готовился к юбилею в 200 голов за карьеру.

Уже на 11-й минуте Артем пробил эту планку, когда технично принял на бедро и вторым касанием забил. А после показал футболку с надписью «Two hundred. Still hungry» («Двести. По-прежнему голоден»). А еще достал соску и покачал люльку вместе с партнерами – посвятил гол новорожденному сыну.

Во втором тайме Дзюба разбушевался: второй с передачи Кузяева, затем еще два за три минуты. Артем забил 20-й мяч в РПЛ и выиграл бомбардирскую гонку (у Азмуна осталось 19 голов).

«Сердар наверно с коня упал, когда узнал», – подколол Дзюба во флэш-интервью.

Артему ему напомнили, что четыре он уже забивал на этой арене: «Да-да, за сборную, Сан-Марино! Это вообще мой любимый стадион. К тому же мы, кажется, повторили рекорд «Спартака» по голам в сезоне – 76. Рекорды бить приятно. Когда закончишь, вспоминать будешь именно такие моменты».

Малком, «Зенит» – «Крыльям Советов» (5:1)

В 2023 году бразилец разрывал в РПЛ. Сильнее всего досталось «Крыльям» в Самаре.

В первом тайме Малком забил с пенальти, во втором – точный удар из-за штрафной, реализованый пас вразрез от Клаудиньо и использованный привоз Максима Солдатенкова. Итого – 5:1.

Ни до, ни после в Саудовской Аравии Малком больше не забивал четыре мяча за матч.

Матео Кассьерра, «Зенит» – «Ахмату» (5:1)

А вот и обещанный пента-трик. Покер колумбийский нападающий оформил уже к 46-й минуте, а пятый добавил на 51-й. Это единственный случай в XXI веке, когда в чемпионате России один игрок забил пять голов.

Кассьерра начал уже на третьей минуте, затолкав мяч из вратарской. Потом вколотил отскочивший мяч из штрафной, замкнул навес Клаудиньо, добил в пустые за Сергеевым и реализовал выход к воротам. Настоящее уничтожение.

Так за один матч Матео сформировал отрыв, который позволил ему стать лучшим бомбардиром сезона (от Константина Тюкавина в итоге оторвался на шесть мячей).

***

Всего в истории чемпионатов России было 14 покеров. Вот кто забивал до РПЛ: Вели Касумов (за «Динамо» в 1992-м), Валерий Масалитин («Спартак», 1994), Андрей Тихонов («Спартак», 1994), Александр Маслов («Ростсельмаш»,1996), Максим Ромащенко («Динамо», 1997), Александр Ширко («Спартак», 1998) и уже упомянутый Антон Хазов («Динамо», 2001).

Покер Угальде в дерби – первый в XXI веке! Супергерой победы «Спартака» 5:2

Теперь вам будет легко пройти этот тест. Блесните!

Фото: vk.com/fcsm_official ; РИА Новости /Алексей Даничев, Юлия Честнова; fc-zenit.ru /Вячеслав Евдокимов