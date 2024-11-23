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Впишите все покеры в чемпионатах России! Теперь в этом тесте и Угальде

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Манфред Угальде положил четыре гола «Локомотиву» и стал 17-м футболистом с покером в чемпионатах России. А назовете всех?

Результаты теста пишите в комментарии!

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