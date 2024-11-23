Впишите все покеры в чемпионатах России! Теперь в этом тесте и Угальде
Манфред Угальде положил четыре гола «Локомотиву» и стал 17-м футболистом с покером в чемпионатах России. А назовете всех?
Результаты теста пишите в комментарии!
Манфред Угальде положил четыре гола «Локомотиву» и стал 17-м футболистом с покером в чемпионатах России. А назовете всех?
Результаты теста пишите в комментарии!
-ох и не спрашивайте....
))))))
Масалитина забыл. ну как забыл - я почему-то о нём и не знал.
Это кому он так? СКА Хабаровску?