«Краснодар» пустил «Зенит» в лидеры: получили два в концовке. «Химки» участвуют в чемпионской гонке

Даже с голом 37-летнего Газинского.

«Краснодар» потерял очки в Химках – и вместе с ними первое место. В очень снежном матче упустили победу из-за пенальти на 93-й минуте, хотя дважды вел.

Поэтому пропустили «Зенит» вперед: петербуржцы-то в концовке, наоборот, забили победный.

«Краснодар» дважды вел – но упустил. Как это было

В первом тайме «Краснодар» много атаковал, но редко попадал по воротам – из 11 ударов лишь два в створ. Правда, у «Химок» вообще лишь один удар в сторону ворот: команда Франка Артиги только оборонялась. Но план удержать нули сломался уже на первой минуте второй половины.

После заброса из глубины защитники «Химок» неудачно попытались прервать атаку – и буквально выкатили Жоау Батчи на пустой угол. Анголец воспользовался.

«Краснодар» вел до концовки, а там закрутилось.

На 84-й минуте прошел заброс от Лукаса Веры на Александра Руденко. Оборона «Краснодара» прозевала рывок нападающего «Химок» – и первый же удар в створ ворот Станислава Агкацева стал голом.

«Краснодар» ответил быстро. Юрий Газинский вышел на замену на 80-й минуте – впервые в сезоне. И уже на 86-й забил первый мяч в сезоне: поймал неудачную скидку Георгия Джикии и с линии штрафной загнал под перекладину.

Сработала спонтанная замена Мурада Мусаева – тренер в последний момент добавил 37-летнего полузащитника третьим, хотя готовил изначально двойную перестановку. У Газинского первый гол за «Краснодар» с 2021-го. А ведь осенью он играл даже за «Краснодар-2» во Второй лиге.

Но довести до победы не удалось. На 93-й минуте химчанин Дани Фернандес проткнул мяч в штрафной и попал под фол Лукаса Оласы – после долгого просмотра судья Алексей Сухой все-таки поставил пенальти. Лукас Вера реализовал – итого 2:2 с двумя ударами «Химок» в створ.

Третий раз забить после возобновления игры у «Краснодара» не получилось – закончили вничью.

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Очень неприятная потеря очков для «Краснодара»: команда второй раз в сезоне упустила победу, когда вела: оба раза сыграли вничью, в первом туре позволили сравнять «Ахмату», но в первом тайме.

Сейчас упустили два очка сразу после тяжелой победы «Зенита» над «Оренбургом» – действующий чемпион вернулся на первое место.

Забавно, что «Химки» в этом сезоне дома отобрали очки и у «Краснодара», и у «Зенита» – петербуржцы в августе с трудом спасли ничью на 88-й минуте. Так что химчане уже поучаствовали в чемпионской гонке: отобрали очки у главных претендентов на титул.

До зимней паузы у «Краснодара» два домашних матча, но оба сложные – против «Спартака» и «Локомотива». У «Зенита» календарь попроще: домашние «Крыльея» и «Акрон».

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Фото: vk.com/fckrasnodar