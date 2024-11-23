Болельщики никогда не перестанут сравнивать Лео Месси и Криштиану Роналду. Потому что невозможно выбрать лучшего – каждый недосягаем в чем-то своем. Предлагаем взглянуть на их соперничество под новым углом.

Так выглядит топ-15 футболистов 21-го века по хет-трикам. Здесь много неизвестных имен из не топовых лиг, но даже они не подобрались к уровню Месси и Роналду. Португалец давно закрепился лидером, к ноябрю 2024-го уже 66 раз забивал по три мяча за игру.

А если убрать голы с одиннадцатиметровых? Картина полностью меняется.

Хет-трики без пенальти:

1. 🇦🇷 Месси - 44

2. 🇵🇹 Роналду - 28

3. 🇺🇾 Суарес - 21

4. 🇵🇱 Левандовски - 16

Пенальти забить не так просто, но голы с игры объективно сложнее – их больше у Месси. Еще сложнее – забить три мяча в одной игре из-за штрафной. Это удавалось только Криштиану, и только однажды.

Так кто король хет-триков?