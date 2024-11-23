Похоже, Роналду – не король хет-триков. Смотрим на рекорды под другими углами – а вы выбираете лучшего
Болельщики никогда не перестанут сравнивать Лео Месси и Криштиану Роналду. Потому что невозможно выбрать лучшего – каждый недосягаем в чем-то своем. Предлагаем взглянуть на их соперничество под новым углом.
Так выглядит топ-15 футболистов 21-го века по хет-трикам. Здесь много неизвестных имен из не топовых лиг, но даже они не подобрались к уровню Месси и Роналду. Португалец давно закрепился лидером, к ноябрю 2024-го уже 66 раз забивал по три мяча за игру.
А если убрать голы с одиннадцатиметровых? Картина полностью меняется.
Хет-трики без пенальти:
1. 🇦🇷 Месси - 44
2. 🇵🇹 Роналду - 28
3. 🇺🇾 Суарес - 21
4. 🇵🇱 Левандовски - 16
Пенальти забить не так просто, но голы с игры объективно сложнее – их больше у Месси. Еще сложнее – забить три мяча в одной игре из-за штрафной. Это удавалось только Криштиану, и только однажды.
Так кто король хет-триков?