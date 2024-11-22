Лучшая оборона в РПЛ – у «Спартака». Как?

До идеала пока далеко.

Всего за полсезона Деян Станкович построил одну из крепчайших оборон лиги. Почти по всем продвинутым метрикам «Спартак» – единоличный лидер.

Как и всегда в таких случаях, нужно учитывать контекст. Статистика не всегда полностью отражает реальную картину.

«Спартак» обороняется через владение и душит прессингом

Четыре причины, почему «Спартак» хорош по защитным показателям.

1. Самый агрессивный прессинг в лиге.

Это лучшая команда РПЛ по интенсивности давления, делит первое место по голам после высоких отборов (5, столько же у «Краснодара»). Никто не обороняется так далеко от своих ворот.

Основной принцип Станковича в прессинге – жесткое персональное давление по всему полю. В этой фазе «Спартак» перестраивается на 4-4-2: Барко поднимается на одну линию с Угальде и вместе с ним терзает центральных защитников. Крайние защитники вместе с вингерами агрессивно давят фланги, а центральные полузащитники поджимают к финальной трети и разбирают оппонентов в середине 1-в-1. Если у соперника тройка полузащитников, то в опорную поднимается один из ЦЗ «Спартака», чтобы сохранялся принцип 1-в-1.

Прессинг-режим – наиболее комфортный для Станковича. Так задушили «Крылья» (3:0) и «Акрон» (4:0), перекрыли кислород «Зениту» (0:0) и контролировали большую часть дерби с «Динамо» (2:2). Игрокам тоже удобно: Угальде – прессинг-машина, Барко усердно давит на ЦЗ и агрессивно накрывает в чужой штрафной, Бонгонда и Маркиньос неплохо бегут на крайних защитников, Умяров и Мартинс старательно поджимают к финальной трети.

В итоге из-за организованного давления команда Станковича быстро возвращает мяч и тут же угрожает воротам.

2. «Спартак» мало допускает из-за стиля.

«Спартак» – самая владеющая команда в РПЛ (63%). С помощью контроля отодвигают игру от своих ворот и мало времени проводят в позиционной обороне.

3. При Станковиче игроки прогрессируют.

Защитник Олег Рябчук неожиданно стал одним из лидеров: вспахивает левую бровку и съедает отборами. Полезный при владении Наиль Умяров теперь и прибавил в обороне. Центральный защитник Срджан Бабич по-прежнему надежен: ему комфортно в паре и с Русланом Литвиновым, и с Алексисом Дуарте, и с Никитой Черновым (гораздо сложнее с Миенти Абеной).

4. Тактические решения Станковича добавили надежности по ходу сезона.

Качественные опускания Маркиньоса пятым защитником при обороне добавили «Спартаку» устойчивости. В дерби с ЦСКА бразилец без особых помарок закрыл ширину. Сейчас он самый дисциплинированный вингер в команде: исправно помогает Рябчуку в обороне, страхует фланг и прибавляет в созидании.

Инструменты Станковича наладили оборону, но при этом «Спартак» не впечатляет надежностью и стабильностью.

С одной стороны, допустили меньше всех в лиге, стойко оборонялись против ЦСКА и «Зенита». С другой, провалились с «Краснодаром», «Локомотивом» и в первые 15 минут с «Динамо», рассыпались под контратаками «Оренбурга».

Главная уязвимость – контратаки соперников

Защита «Спартака» периодически сбоит. Во-первых, команда Станковича чувствительна к контратакам. Проблема ярко проявилась уже в дебютной игре тренера: развалились из-за быстрых выпадов «Оренбурга».

В дерби с «Динамо» «Спартак» быстро пропустил после провала в прессинге, высокая линия расклеилась из-за рывков в глубину и за спину, не справилась с подыгрышем Константина Тюкавина. В первые 15 минут команда Марцела Лички запросто могла закинуть 2-3 гола: в первом эпизоде Тюкавин разрезал на Бителло, во втором – тонко подыграл бразильцу в глубине (в обоих случаях «Динамо» не хватило точности в передачах в штрафной).

Схожие проблемы у «Спартака» были во вторых таймах с «Локомотивом» и «Краснодаром». Даже удачные матчи против топов специфические: «Зенит» не разогнался без Глушенкова, ЦСКА самоуничтожился плохими решениями в контратаках.

Во-вторых, на оборону негативно влияют провальные стартовые планы Станковича. Вот несколько примеров.

● Деян ужасно подготовился к «Оренбургу».

● 4-4-2 против «Локо» – катастрофа. Алексей Батраков вскрыл уязвимость прессинга: «Спартак» регулярно терял «десятку» соперника, опорники путались в ориентировках (идти выше за Артемом Карпукасом/Дмитрием Бариновым или прикрывать Батракова), а ЦЗ не выдвигались на подстраховку.

В позиционной обороне «Спартак» сбивали с толку смещения Александра Сильянова с левого фланга. Выход Барко слева еще больше ослабил защиту (в эпизоде со вторым голом Самошникова Эсекиэль недоработал на дальней штанге).

● «Спартак» наказал «Ростов» за ошибку при низких розыгрышах, но до гола Умярова прессинг работал плохо. Команда Карпина спокойно отрезала первую линию давления, продвигала в полуфлангах/флангах и закреплялась на чужой половине.

● Станкович неудачно подстроился под Кордобу переходом на полноценные 3-5-2. «Краснодар» успешно манипулировал давлением «Спартака» и создавал идеальные условия для форварда: выманивал тройку полузащитников (так в опорной «Спартака» освобождалось пространство) и перебивал давление забросами на Кордобу (дальше колумбиец расправлялся с Абеной и разворачивал атаки).

В-третьих, ЦЗ «Спартака» не до конца соответствуют требованиям Станковича в прессинге. Для Деяна важно, чтобы его команда поглощала соперника тотальным давлением, сминала 1-в-1, быстро возвращала мячи или сбивала темп тактическими фолами.

В его системе одному из центральных защитников предъявляются особые требования: должен подниматься в опорную зону и накрывать свободного центрального полузащитника. Это крайне рискованно из-за открытого пространства за спиной, но способно приносить пользу (как минимум запугивать неустойчивые к прессингу команды).

Перед стартом чемпионата немного смущало, как Станкович реализует эту концепцию, учитывая, что в «Спартаке» нет ни одного жестко прессингующего защитника. Но уже в предсезонке Деян удивил Черновым, накрывающим у чужой штрафной.

Еще больше удивило, что уже через девять дней с «Оренбургом» прессинг сломался без подстраховки в глубине. Тут Чернов выдвигается к Горбани, но изначально находится на большом расстоянии от него. Шансов накрыть практически нет.

Техническая запись: «Яндекс Плюс x VSporte»

После травмы Чернова в паре с Бабичем заиграл Руслан Литвинов. Отлично распасовывал из глубины, поймал коннект с сербом, неплохо поддерживал прессинг, но «Ростов» нашел слабое место. Литвинов поднимался за Мохаммадом Мохеби, но после перевода на фланги подсаживался назад. В итоге опорная зона пустовала.

С «Локо» основные проблемы «Спартака» были связаны с центром поля, но в первом пропущенном также не хватило подстраховки от центрального защитника.

Техническая запись: «Яндекс Плюс x VSporte»

Возможно, периодические провалы связаны с тем, что центральные защитники не до конца адаптировались к требованиям Станковича, и/или им не хватает смелости для рискованных выбрасываний в глубину. Пока соперники не так активно пользуются уязвимостью, хотя опасные атаки из этой зоны были и у «Оренбурга», и у «Ростова», с «Локомотивом» неслаженность привела к голу Самошникова.

Прессинг «Спартака» эффективно работает и остается одним из лучших в лиге во многом благодаря агрессивной атаке и подвижной полузащите – теперь Станковичу нужно отшлифовать стиль.

Что беспокоит перед «Локо»?

Проблемы в обороне могут усугубиться из-за отсутствия основной пары защитников: Литвинов дисквалифицирован, Бабич травмировался в сборной и, скорее всего, пропустит матч.

Если Станкович выйдет с парой Абена – Дуарте (самый вероятный вариант), «Локомотив» нацелится именно на зону первого. Суринамец хорошо бежит (может тормозить рывки за спину), но часто ошибается тактически, хуже остальных считывает пространство и слаб на мяче.

Алексис Дуарте – один из сильнейших центральных защитников «Спартака», но могут возникнуть проблемы из-за тонуса, плюс ему почему-то не очень доверяет Станкович.

Выводы

«Спартак» – один из оборонительных лидеров РПЛ: душит агрессивным прессингом и съедает высокими отборами, отодвигает игру от своих ворот контролем мяча. По ходу сезона прочности обороне добавили дисциплинированные опускания Маркиньоса пятым защитником.

При этом нет ощущения, что «Спартак» меганадежен – из-за чувствительности к контратакам и плохой подготовки Станковича к «Оренбургу», «Динамо», «Локо» и «Краснодару». Необходимо прибавлять в предотвращении быстрых выпадов.

На выходных «Спартак» наверняка будет много владеть мячом, а «Локомотив» – контратаковать, поэтому часть проблем могут усугубиться из-за отсутствия основных ЦЗ Литвинова и Бабича.

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Фото: Pavel Kashaev, Stupnikov Alexander/FC «Spartak»/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф