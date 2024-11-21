«Алахуэленсе» требует места на клубном ЧМ: угрожают судом с ФИФА. Хотя ну никак не проходят сами

Внезапная атака костариканцев.

«Алахуэленсе» – самый титулованный клуб Коста-Рики – готов судиться судиться с ФИФА из-за клубного чемпионата мира.

Костариканцы недовольны допуском на турнир мексиканских «Леона» и «Пачуки», хотят место себе. Акцентируют внимание на том, что у команд из Мексики один владелец – согласно правилам ФИФА, в таких случаях обоим выступать в турнире должно быть запрещено. «Мы просим пересмотреть то, что установила сама ФИФА», – сказал представитель «Алахуэленсе» Марко Васкес.

Еще любопытно, что сам-то «Алахуэленсе» вряд ли заслуживает приглашения.

«Леоном» и «Пачукой» владеет одна компания – Grupo Pachuca. ФИФА такое правда запрещает

В октябре ФИФА выпустила регламент клубного ЧМ-2025. Статья 10 там – про случаи владения несколькими клубами, в третьем пункте сказано: ни один из клубов не должен быть связан с другим участником в плане управления и администрирования.

«Леон» и «Пачука» это правило нарушают – клубами владеет одна организация, Grupo Pachuca. В этой же клубной сети испанский «Реал Овьедо» и «Эвертон Винья-дель-Мар» из Чили. Каждый сезон клубы проводят трансферы между собой, хоть и не слишком активно: у «Пачуки», например, в сезоне-23/24 всего четыре таких сделки, только одна – с «Леоном».

И «Леон», и «Пачука» выступали в Лиге чемпионов КОНКАКАФ-2023: были в одной части сетки, могли пересечься в полуфинале, но «Пачука» вылетела еще в 1/8 финала, а «Леон» взял трофей. В регламенте КОНКАКАФ про такой конфликт интересов с владением несколькими клубами ни слова.

Возможная причина спокойного отношения к подобному в Северной Америке – традиции. В Мексике не только «Леон» и «Пачука» принадлежат одной компании, в таких же отношениях, например, «Тихуана» с «Керетаро», «Атлас» с «Сантос Лагуной». Мексиканская лига вскоре это прикроет: в 2023-м запретили владение несколькими клубами, до 2027-го местные компании должны продать активы и оставить себе только один из пары.

«Алахуэленсе» даже не претендовал на клубный ЧМ. На континенте они лишь 40-е

От КОНКАКАФ на клубный ЧМ поедут пять команд. Первый слот, страны-хозяйки, ушел «Интер Майами» после победы команды Лео Месси в регулярке МЛС.

Остальные четыре распределены среди недавних победителей местного аналога ЛЧ. «Пачука» и «Леон» выиграли два последних розыгрыша. «Алахуэленсе» не доходил даже до четвертьфинала в сезонах, по которым ФИФА определяла участников.

Из международных достижений у клуба в последнее время лишь победа в Кубке Центральной Америки КОНКАКАФ – турнире, который позволяет отобраться в финальную стадию местного аналога ЛЧ. Там «Алахуэленсе» соперничал с командами из Сальвадора, Гватемалы, Никарагуа, Панамы, Гондураса и Белиза.

Неясно, почему именно костариканцы должны занять место «Леона» или «Пачуки», если какую-то из команд остранят. «Алахуэленсе» – лучший в центральноамериканском футболе, но в общем рейтинге КОНКАКАФ только 40-е место. Разрыв между клубами Мексики, США, Канады и клубами из других стран очень велик: «Алахуэленсе» выше всех среди команд не из этих трех стран. Маловато, чтобы претендовать на клубный чемпионат мира.

Клубный ЧМ-2025 – первый в таком формате. Скоро жеребьевка

Скоро контуры турнира станут четче: 5 декабря пройдет жеребьевка. Известны все участники, кроме одного южноамериканского: слот займет либо «Ботафого», либо «Атлетико Минейро», у них финал Кубка Либертадорес 30 ноября.

В ФИФА предлагали обновить формат клубного ЧМ еще с 2017-го, когда прошел последний Кубок конфедераций. После закрытия турнира освободился летний слот за год перед чемпионатом мира – ФИФА не могла оставить его просто так. В итоге придумали расширение с семи до 32 команд-участниц. Изначально хотели провести в 2021-м в Китае, но пандемия разрушила планы.

Полтора года назад ФИФА утвердила, что новый турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля: примут 12 стадионов в 11 городах .

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Фото: East News /Ezequiel BECERRA / AFP, Ezequiel BECERRA / AFP; Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press