Минимализм или классика? «Аякс» вернулся к истокам, какие еще клубы могут последовать за ним?🔍

Со следующего сезона «Аякс» меняет эмблему , но это не очередное упрощение, а возвращение к истокам. В эпоху минимализма амстердамцы возвращают логотип, придуманный почти 100 лет назад.

Минимализм проник в дизайн логотипов во многих отраслях, включая футбол, где многие клубы переделали свои эмблемы, чтобы соответствовать новой эстетике.

Многим футбольным болельщикам не нравится, что их команды оторвались от традиций — теперь, похоже, эпоха минималистичных дизайнов закончилась.

Футбольные эмблемы — это не просто логотипы. Болельщики часто испытывают сильную эмоциональную привязанность к изображениям, которые становятся частью структуры клуба. Так «Аякс» и «Атлетико» вернулись к своим традиционным гербам после многих лет недовольства фанатов модернизированными версиями.

Последуют ли их примеру другие клубы?

Есть несколько команд, фанаты которых требуют возвращения старых эмблем. Самая популярная из них, безусловно, «Ювентус»: итальянцы перешли на минималистичную J в 2017 году.

Фанаты многих других команд, таких как «Бавария», «Интер» и «Рома» тоже хотят вернуть старые логотипы.

Легко понять, почему болельщики против нововведений, особенно в случае с «Ювентусом» — эмблема J не имеет ничего общего со старыми эмблемами клуба.

А что вам ближе: классика или минимализм? Пишите в комментариях.