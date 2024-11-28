Угадаете тренера Первой лиги по клубам, в которых он работал?

Кто рулил и «Сатурном», и «Арсеналом»?

Лучшей лиге мира – лучшие тренеры! Мы загадали для вас десять специалистов, работающих или работавших в Первой и Второй лигах. Задача – угадать их по их бывшим и действующим клубам.

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