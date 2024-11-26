Как сыграют «Сити» без Родри, «Реал» без Винисиуса и «Барса» без Ямаля? Конкурс прогнозов на ЛЧ продолжается!
Привет!
Начинается четвертый тур конкурса прогнозов на Трибуне по ЛЧ.
О призах и остальном можно посмотреть в этом посте. Ниже будут правила, а также промежуточные итоги и третьего тура.
Условия
– перед каждым туром Лиги чемпионов мы будем публиковать в этом блоге новый пост с матчами для ваших прогнозов;
– для участия нужно оставлять свои прогнозы в комментариях под постами;
– прием комментариев заканчивается в 20:00 старта тура;
– в каждом последующем посте мы публикуем рейтинг с 5 лучшими прогнозистами;
– трое лучших прогнозистов получат призы после восьми туров.
Как распределяются баллы
Перед новым туром участники получают набор из матчей команд первой корзины с участием «Реала», «Манчестер Сити», «Баварии», «ПСЖ», «Ливерпуля», «Интера», «Боруссии», «Лейпцига», «Барселоны».
если вы угадали исход (ничья, победа или поражение), то получаете 1 балл;
угадали победителя и разницу мячей – 2 балла;
угадали исход и точный счет – 3 балла.
Лидеры в прогнозах
В третьем туре
Ар Т – 8 баллов;
Alexey Verney – 8 баллов;
ARAMIS777 – 7 баллов;
robert_lokamp – 6 баллов;
Alex – 6 баллов.
Общий рейтинг после трех туров
Alexey Verney – 24 балла;
robert_lokamp – 23 балла;
А. Красюк – 21 балл;
Bat90 – 20 баллов;
bubuka21 – 19 баллов;
Госпокрин – 18 баллов.
Плотность во всей таблице весьма высокая, поэтому очень рекомендуем не пропускать туры и продолжать делать прогнозы, даже если вы подключаетесь только сейчас.
Мы читали о вашей просьбе опубликовать всю таблицу, но пока что решили ограничиться первой пятеркой и шестеркой как раз по причине довольно высокой плотности. Группа лидеров уже сформировалась, но, учитывая много неожиданных результатов, расстановка может измениться в любой момент. После конкурса мы опубликуем полную таблицу участников.
Матчи тура для прогноза
«Барселона» — «Брест»
«Бавария» — «ПСЖ»
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»
«Динамо» — «Боруссия»
«Интер» — «Лейпциг»
«Ливерпуль» — «Реал»
Просьба: пишите прогнозы в аналогичном порядке и полностью. Например, «Селтик» — «Лейпциг» 1:2. Просим об этом, чтобы исключить возможность ошибок при подсчете.
Прием прогнозов заканчивается в день старта матчей тура. В случае с матчами этого тура – 26 ноября, в 20:00.
Оставляйте свои прогнозы в комментариях под этим постом.
Фото: Gettyimages.ru/ Srdjan Stevanovic
«Бавария» — «ПСЖ» - 1:0
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд» - 4:0
«Динамо» — «Боруссия» 1:4
«Интер» — «Лейпциг» 1:1
«Ливерпуль» — «Реал» 1:1
«Бавария» — «ПСЖ» 4:1
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд» 3:0
«Динамо» — «Боруссия» 0:4
«Интер» — «Лейпциг» 2:0
«Ливерпуль» — «Реал» 1:3
«Бавария» — «ПСЖ» 4:1
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд» 5:0
«Динамо» — «Боруссия» 1:3
«Интер» — «Лейпциг» 1:0
«Ливерпуль» — «Реал» 1:2
"Бавария" - "ПСЖ" 3:1
"Манчестер Сити" - "Фейеноорд" 2:1
"Динамо" - "Боруссия" 1:4
"Интер" - "Лейпциг" 2:0
"Ливерпуль" - "Реал" 3:2
«Бавария» — «ПСЖ» 3:0
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд» 3:0
«Динамо» — «Боруссия» 0:4
«Интер» — «Лейпциг» 1:2
«Ливерпуль» — «Реал» 3:2
«Бавария» — «ПСЖ» 1:0
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд» 1:0
«Динамо» — «Боруссия» 1:2
«Интер» — «Лейпциг» 1:0
«Ливерпуль» — «Реал» 2:0
«Бавария» — «ПСЖ» 3:1
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд» 5:0
«Динамо» — «Боруссия» 1:3
«Интер» — «Лейпциг» 3:1
«Ливерпуль» — «Реал» 3:1
«Бавария» - «ПСЖ» 2:1
«Манчестер Сити» - «Фейеноорд» 2:0
«Динамо» - «Боруссия» 0:2
«Интер» - «Лейпциг» 3:0
«Ливерпуль» - «Реал» 2:1