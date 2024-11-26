Как сыграют «Сити» без Родри, «Реал» без Винисиуса и «Барса» без Ямаля? Конкурс прогнозов на ЛЧ продолжается!

Привет!

Начинается четвертый тур конкурса прогнозов на Трибуне по ЛЧ.

О призах и остальном можно посмотреть в этом посте. Ниже будут правила, а также промежуточные итоги и третьего тура.

Условия

– перед каждым туром Лиги чемпионов мы будем публиковать в этом блоге новый пост с матчами для ваших прогнозов;

– для участия нужно оставлять свои прогнозы в комментариях под постами;

– прием комментариев заканчивается в 20:00 старта тура;

– в каждом последующем посте мы публикуем рейтинг с 5 лучшими прогнозистами;

– трое лучших прогнозистов получат призы после восьми туров.

Как распределяются баллы

Перед новым туром участники получают набор из матчей команд первой корзины с участием «Реала», «Манчестер Сити», «Баварии», «ПСЖ», «Ливерпуля», «Интера», «Боруссии», «Лейпцига», «Барселоны».

если вы угадали исход (ничья, победа или поражение), то получаете 1 балл;

угадали победителя и разницу мячей – 2 балла;

угадали исход и точный счет – 3 балла.

Лидеры в прогнозах

В третьем туре

Общий рейтинг после трех туров

Плотность во всей таблице весьма высокая , поэтому очень рекомендуем не пропускать туры и продолжать делать прогнозы , даже если вы подключаетесь только сейчас.

Мы читали о вашей просьбе опубликовать всю таблицу, но пока что решили ограничиться первой пятеркой и шестеркой как раз по причине довольно высокой плотности. Группа лидеров уже сформировалась, но, учитывая много неожиданных результатов, расстановка может измениться в любой момент. После конкурса мы опубликуем полную таблицу участников.

Матчи тура для прогноза

«Барселона» — «Брест»

«Бавария» — «ПСЖ»

«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»

«Динамо» — «Боруссия»

«Интер» — «Лейпциг»

«Ливерпуль» — «Реал»

Просьба: пишите прогнозы в аналогичном порядке и полностью. Например, «Селтик» — «Лейпциг» 1:2. Просим об этом, чтобы исключить возможность ошибок при подсчете.

Прием прогнозов заканчивается в день старта матчей тура. В случае с матчами этого тура – 26 ноября, в 20:00.

Оставляйте свои прогнозы в комментариях под этим постом .

Фото: Gettyimages.ru / Srdjan Stevanovic