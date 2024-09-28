«Реал», «Сити» и другие топы: сделайте прогноз на их матчи в ЛЧ и получите классные призы. Новый конкурс Трибуны
Привет, это команда Трибуны и мы приготовили для вас новый конкурс.
Исход Лиги чемпионов в новом формате – не самая простая задача даже для опытных мастеров прогноза, поэтому мы решили «потренироваться» в предугадывании результатов, а также поощрить лучших.
Запускаем конкурс прогнозов.
Условия
– каждую неделю мы будем публиковать в этом блоге новый пост с матчами для ваших прогнозов
– для участия нужно оставлять свои прогнозы в комментариях под постами;
– прием комментариев заканчивается в день старта матчей тура;
– в каждом последующем посте мы публикуем рейтинг с 5 лучшими прогнозистами;
– трое лучших прогнозистов получат призы после восьми туров.
Как распределяются баллы
Каждую неделю участники получают набор из матчей команд первой корзины с участием «Реала», «Манчестер Сити», «Баварии», «ПСЖ», «Ливерпуля», «Интера», «Боруссии», «Лейпцига», «Барселоны».
если вы угадали исход (ничья, победа или поражение), то получаете 1 балл;
угадали победителя и разницу мячей – 2 балла;
угадали исход и точный счет – 3 балла.
Призы
1 место – фирменный игровой мяч ЛЧ;
2 место – фирменную футболку ЛЧ;
3 место – сувенирный мяч ЛЧ.
Первые матчи для прогноза
«Лилль» – «Реал»
«Слован» – «Манчестер Сити»
«Астон Вилла» – «Бавария»
«Ливерпуль» – «Болонья»
«Арсенал» – «ПСЖ»
«Боруссия» – «Селтик»
«Интер» – «Црвена Звезда»
РБ «Лейпциг» – «Ювентус»
«Барселона» – «Янг Бойз»
Оставляйте свой прогноз в комментариях под этим постом.
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Напоминаем – прием прогнозов заканчивается в день старта матчей тура. В случае с матчами этого тура – 1 октября, в 10:00.
Поехали, ждем вас в комментариях!
2. 0-4
3. 1-1
4. 2-0
5. 1-1
6. 3-1
7. 2-0
8. 2-3
9. 3-0
2. 0:4 (Победа «МС»)
3. 1:3 (Победа «Баварии»)
4. 3:1 (Победа «Ливерпуля»)
5. 2:2
6. 3:1 (Победа «Боруссии»)
7. 4:0 (Победа «Интера»)
8. 1:1
9. 4:2 (Победа «Барселоны»)
2. 0-4
3. 1-2
4. 2-0
5. 2-1
6. 3-1
7. 3-0
8. 1-1
9. 4-0
2. 0-3
3. 1-3
4. 4-1
5. 2-2
6. 4-1
7. 4-0
8. 1-1
9. 4-0
1:7
1:3
2:0
1:1
3:0
2:1
1:0
4:1
«Слован» – «Манчестер Сити» 0:4
«Астон Вилла» – «Бавария» 1:4
«Ливерпуль» – «Болонья» 2:0
«Арсенал» – «ПСЖ» 2:1
«Боруссия» – «Селтик» 3:1
«Интер» – «Црвена Звезда» 3:0
РБ «Лейпциг» – «Ювентус» 2:2
«Барселона» – «Янг Бойз» 3:0
2) 0:3
3) 1:2
4) 2:0
5) 2:1
6) 3:1
7) 2:0
8) 1:1
9) 3:0