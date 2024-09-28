«Реал», «Сити» и другие топы: сделайте прогноз на их матчи в ЛЧ и получите классные призы. Новый конкурс Трибуны

Привет, это команда Трибуны и мы приготовили для вас новый конкурс.

Исход Лиги чемпионов в новом формате – не самая простая задача даже для опытных мастеров прогноза, поэтому мы решили «потренироваться» в предугадывании результатов, а также поощрить лучших.

Запускаем конкурс прогнозов.

Условия

– каждую неделю мы будем публиковать в этом блоге новый пост с матчами для ваших прогнозов

– для участия нужно оставлять свои прогнозы в комментариях под постами;

– прием комментариев заканчивается в день старта матчей тура;

– в каждом последующем посте мы публикуем рейтинг с 5 лучшими прогнозистами;

– трое лучших прогнозистов получат призы после восьми туров.

Как распределяются баллы

Каждую неделю участники получают набор из матчей команд первой корзины с участием «Реала», «Манчестер Сити», «Баварии», «ПСЖ», «Ливерпуля», «Интера», «Боруссии», «Лейпцига», «Барселоны».

если вы угадали исход (ничья, победа или поражение), то получаете 1 балл;

угадали победителя и разницу мячей – 2 балла;

угадали исход и точный счет – 3 балла.

Призы

1 место – фирменный игровой мяч ЛЧ;

2 место – фирменную футболку ЛЧ;

3 место – сувенирный мяч ЛЧ.

Первые матчи для прогноза

«Лилль» – «Реал»

«Слован» – «Манчестер Сити»

«Астон Вилла» – «Бавария»

«Ливерпуль» – «Болонья»

«Арсенал» – «ПСЖ»

«Боруссия» – «Селтик»

«Интер» – «Црвена Звезда»

РБ «Лейпциг» – «Ювентус»

«Барселона» – «Янг Бойз»

Оставляйте свой прогноз в комментариях под этим постом.

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Напоминаем – прием прогнозов заканчивается в день старта матчей тура . В случае с матчами этого тура – 1 октября, в 10:00.

Поехали, ждем вас в комментариях!